São Judas: confira a programação da festa

A festa de São Judas Tadeu no dia do padroeiro, 28 de outubro, pode seguramente estar listada entre os maiores eventos religiosos do país. O Santo das Causas Impossívels atrai mais de 300 mil pessoas para as celebrações.

Destaque ainda para o retorno da procissão que ficou suspensa por dois anos devido à pandemia. O momento é um dos mais aguardados pelo público e acontece nas ruas no entorno do Santuário ao final da missa das 17h.

O dia de festa – sexta, 28 de outubro – contará com a presença de Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, bispo auxiliar da região episcopal Ipiranga presidindo a missa das 12h e do Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo da Arq. de São Paulo presidindo a missa das 17h. Uma apresentação musical com a banda Vida Reluz e Anjos de Resgate encerra a festa.

A programação é intensa. Entre as atividades mais buscadas pelos fiéis estão a bênção dos objetos e o atendimento de confissão que serão feitos ininterruptamente das 5h às 21h. Outro ponto alto será a visita a imagem na igreja antiga. Os devotos desejam ver a imagem, parar por alguns minutos, rezar, pedir e especialmente agradecer.

As Missas na igreja nova acontecem às 5h, 6h, 7h (transmitida pela WebTV e Web Rádio), 8h, 9h (transmitida pela TV Aparecida), 11h, 13h e 15h (transmitida pela WebTV e Web Rádio).

Haverá messas campais, às 10h, 12h (presidida por Dom Ângelo Mezzari,RCJ), 14h, 16h, 17h (transmitida pela Rádio 09 de julho – presidida pelo Cardeal Dom Odilo Scherer, Arcebispo metropolitano de São Paulo) e 19h30.

A procissão pelo bairro acontede depois da Missa das 17h (trajeto: Av. Itacira até a Rua Itavuru, retornando pela Av. Piassanguaba até a Av. Jabaquara).

O encerramento será com apresentação musical, das 20h30 às 21h30 (em frente à igreja nova) com Banda Vida Reluz e Anjos de Resgate.

Confira a agenda detalhada dessa sexta, 28:

PROGRAMAÇÃO

Missas na igreja nova:

5h, 6h, 7h (transmitida pela WebTV e Web Rádio), 8h, 9h (transmitida pela TV Aparecida), 11h, 13h e 15h (transmitida pela WebTV e Web Rádio).

Missas campais: (em frente à igreja nova):

10h, 12h (presidida por Dom Ângelo Mezzari,RCJ), 14h, 16h, 17h (transmitida pela Rádio 09 de julho – presidida pelo Cardeal Dom Odilo Scherer, Arcebispo metropolitano de São Paulo) e 19h30.

Procissão:

após a Missa das 17h (trajeto: Av. Itacira até a Rua Itavuru, retornando pela Av. Piassanguaba até a Av. Jabaquara).

Encerramento:

Apresentação Musical das 20h30 às 21h30 (em frente à igreja nova) com Banda Vida Reluz e Anjos de Resgate.

Confissões: das 05h às 21h no Salão Dehon. Entrada pelo corredor 149 (Al. dos Guaiós, rua atrás das igrejas).

Bênçãos: das 05h às 21h na Sala São Judas.

Secretaria, Loja e Velário: das 05h às 21h.

Café São Judas: das 06h às 21h.

Praça de alimentação: das 06h às 21h na Alameda dos Guaiós (rua atrás do Santuário).

Ambulatório: para atendimento emergencial no corredor 145 das 06h às 21h.

Missas transmitidas:

7h – Web TV (YouTube), Facebook e Web Rádio

9h – TV Aparecida

15h – Web TV (YouTube), Facebook e Web Rádio

17h – Rádio 9 de Julho 1600 AM

No fim de semana, a programação de missas segue normal:

