Santo Amaro agora tem roteiro gratuito

O programa Vai de Roteiro, iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo (SMTUR), oferece diversas opções de passeios guiados gratuitos em importantes pontos e regiões turísticas da cidade.

No dia 26 de agosto, será inaugurado o novo itinerário do projeto, que passará pelo bairro de Santo Amaro. Durante o passeio, o público poderá caminhar por uma região histórica, conhecendo um local que já foi município e que atualmente abriga um grande comércio popular, além de muitas opções de cultura, lazer e gastronomia.

“O roteiro de Santo Amaro engloba a região sul de São Paulo, conhecida por tantos comércios, gastronomia e cultura. Escolhemos essa área para valorizar e mostrar a importância não apenas turística, mas também histórica que o bairro possui”, afirma o secretário municipal de Turismo, Rodolfo Marinho.

Vai de Roteiro

Santo Amaro

O tour guiado passa por pontos importantes do bairro como Catedral Santo Amaro, Marco Zero de Santo Amaro, Praça Floriano Peixoto, Coreto do Jardim de Santo Amaro, Paço Cultural Júlio Guerra, Protetor dos Santamarenses, Praça Santa Cruz, Cruz de Anchieta, Monumento às Artes – Homenagem a Paulo Eiró, Teatro Municipal de Santo Amaro, Santo Mercado

O passeio poderá ser feito aos sábados às 11h, saindo da Estação de Metrô Largo Treze – próximo a catraca da bilheteria e com duração prevista de 2h. Para adquirir os ingressos basta reservá-los pela plataforma Sympla gratuitamente.

Confira a relação completa de roteiros guiados disponíveis no programa no link tinyurl.com/ycyxzz76.

Serviço: Vai de Roteiro – Santo Amaro. Início das atividades: 26 de agosto. Reservas gratuitas disponíveis por meio da plataforma Sympla, no link https://www.sympla.com.br/evento/vai-de-roteiro-santo-

