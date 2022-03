Santa Cruz tem restaurante com temática anime

O Shopping Metrô Santa Cruz recebe o Katon, primeiro restaurante 100% temático da Piticas. A inauguração ganhou data oficial e acontece no dia 1 de abril, às 11h. A experiência será exclusiva para os clientes do shopping, que poderão conhecer em primeira mão um universo gastronômico imersivo na cultura oriental e no mundo dos animes, com direito a sala de karaokê temática do anime Aggretsuko. É possível fazer reservas para conhecer o espaço pelo Tag Me. Quem estiver passeando pelo shopping, poderá entrar na fila virtual, que avisará quando a mesa estiver disponível, sem que precise ficar aguardando na porta do restaurante.

O espaço comporta até 80 pessoas e conta com mesas comunitárias e cabines com até quatro lugares, para receber desde grandes grupos para comemorações, até mesmo casais e pequenos grupos para reuniões íntimas. O restaurante é um verdadeiro fan service, com espaço e pratos pensados para apaixonados pela cultura oriental. O Katon tem como carro-chefe o Lamen, muito presente em diversos animes, além de outras opções como domburis, baos, porções — incluindo vegetarianas —, e sobremesas. Todos os itens do menu são devidamente tematizados, do nome à apresentação. Um verdadeiro deleite para os fãs.

Nos fundos do restaurante, é possível encontrar uma sala de karaokê. O limite da sala é de 5 pessoas e o horário máximo de 1h15 por grupo. Para aproveitar momentos de diversão e muita cantoria, basta fazer reserva. Inspirada no anime Aggretsuko, a sala de karaokê se assemelha à que a personagem frequenta no desenho. As opções de música contemplam todos os estilos, inclusive o famoso heavy metal que a personagem Retsuko usa para extravasar seus sentimentos após o expediente de trabalho. Na saída, todos os clientes ganharão brindes surpresa para levar uma lembrança do momento especial.

Não é só na comida que o Katon se destaca, o restaurante é um espaço moderno e divertido, com ambiente instagramável e telões com animes. O ambiente sempre contará com novidades, incluindo ações licenciadas com marcas que já trabalham com a Piticas. O restaurante ainda terá um corredor cheio de action figures que ligará o salão à loja da Piticas, onde poderão ser encontrados diversos produtos, incluindo itens exclusivos do Katon.

“Queremos proporcionar uma experiência completa para os nossos consumidores e acreditamos que o Katon trará uma atmosfera diferente e alegre para o nosso espaço. Estamos investindo em entretenimento nichado e de qualidade para os nossos clientes e o restaurante será a primeira operação que iremos inaugurar nesse sentido. Nossos clientes estão super ansiosos para a sua abertura e temos certeza de que irão adorar a experiência imersiva na cultura oriental e no mundo dos animes”, afirma Alexandro Tedesco Rigon, Gerente de Marketing do Shopping Metrô Santa Cruz.

O restaurante ficará posicionado em localização privilegiada, no Piso Térreo, próximo da entrada principal da Rua Domingos de Morais e da entrada que conecta o empreendimento ao metrô de São Paulo.

Serviço

Horário: segunda a sábado – 10h às 22h/ domingos e feriados – 10h às 20h

Local: Piso Térreo do Shopping Metrô Santa Cruz – R. Domingos de Morais, 2564 – Vila Mariana, São Paulo.