Santa Cruz tem opções gastronômicas para o Dia das Mães

Com a chegada do Dia das Mães, uma da data que fortalece ainda mais o vínculo entre as mulheres e seus filhos, o Shopping Santa Cruz traz opções gastronômicas para o almoço especial e de espaços que compõem o portifólio do empreendimento. Localizado no bairro da Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo, o shopping tem um mix variado não só de opções para presentes como para curtir o dia em família.

Confira a seleção abaixo de restaurantes:

AChapa: com mais de 50 anos de tradição, o restaurante possui opções de hamburgueres, lanches vegetarianos e saladas especiais. Ideal para quem busca um almoço em um ambiente acolhedor e aconchegante e não dispensa uma boa opção gastronômica.

Outback: com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback tem opções para todos os gostos, que incluem rodízios, aperitivos, steaks, massas, frangos, peixes, hambúrgueres, saladas, sopas, pratos vegetarianos e sobremesas somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes.

Vassoura Quebrada: com um cardápio mágico e poções deliciosas, tradicionais nas unidades, os lanches feitos com pão de abóbora em uma receita exclusiva da rede, estão disponíveis nas versões de 160g e 100g. Para acompanhar, porções de batata – incluindo opção com cheddar e bacon, filé de frango e anéis de cebola compõem o cardápio em um ambiente icônico e diferenciado.

Sobremesa

Bacio Di Latte: com muitas alternativas de gelatos cremosos, combo picolé e sobremesas para toda a família elaborados com ingredientes únicos que tornam o sabor ainda mais incrível, a Bacio tem ainda promoções que prometem deixar o dia ainda mais doce.

Café

Biscoitê Brasil: com uma variedade de biscoitos e deliciosos presentes temáticos, essa cafeteria tem desde tradicionais cafés expressos a cafés especiais em um espaço totalmente aconchegante.

Além dessas seleções, têm também lojas como Arezzo, Vivara, Natura, CVC e Óticas Carol, que prometem deixar o dia mais doce com um presente especial.

O Shopping Santa Cruz fica na R. Domingos de Morais, 2.564 – Piso L1 – Vila Mariana

Campanha de Dia das Mães

Para celebrar a data, o Shopping Santa Cruz preparou uma ação especial de Compre & Ganhe. A campanha “Promoção Mãe Sempre Amiga”, apresentada pela CVC e com apoio da Óticas Carol, presenteia todos os clientes que cadastrarem as notas das suas compras acima de R$ 550 realizadas entre os dias 30 de abril e 12 de maio com um Porta Celular Brizza Arezzo.

Para participar, basta cadastrar as notas fiscais de compras no aplicativo do shopping. Ao acumular R$ 550, o cliente tem direito a retirar um Porta Celular Brizza Arezzo no balcão de trocas da promoção, no Piso L1, com horário de funcionamento igual ao do shopping. A promoção ocorrerá enquanto durarem os estoques e somente será permitida a troca de 1 brinde por CPF, disponível nas cores: preto, laranja e bordô.