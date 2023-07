Salão de Botânica tem carnívoras

O Jardim Botânico está promovendo uma grande exposição para os seus visitantes com curiosidades sobre diversas plantas. O primeiro Salão de Botânica contempla a apresentação de espécies nativas, exóticas e ameaçadas de extinção, com o objetivo de fomentar o conhecimento sobre a flora, além da importância da conservação.

Entre as plantas do salão, estão as carnívoras que possuem características únicas às quais permitem capturar e digerir pequenos animais a fim de obter nutrientes. Algumas têm folhas em forma de armadilhas que fecham rapidamente quando o inseto toca seus “pêlos”; outras obtém o alimento por meio de líquidos digestivos que afogam suas presas após atraí-las. Essas plantas possuem dieta variada incluindo insetos, aranhas, crustáceos e até mesmo pequenos vertebrados, embora este último caso seja mais raro. Cerca de 15 espécies diferentes estarão disponíveis para observação durante o período.

Além disso, uma ampla amostra da coleção de Orquídeas e Bromélias exclusivas, como a Cattleya sincorana (Schltr.) Van den Berg e a Portea kermesina K.Koch, da coleção do Botânico, que estão sob ameaça de extinção, também poderá ser vista na exposição.

O público ainda vai conhecer mais sobre espécies comumente encontradas nas residências, a exemplo das suculentas e cactos conhecidos por suas adaptações especiais para armazenar água em folhas, caules ou raízes, o que os permitem sobreviver em ambientes áridos e com escassez hídrica.

Serviço: Salão de Botânica – 29 e 30 de julho, das 9h às 17h – Jardim Botânico – Endereço: Av. Miguel Estefno, 3031 (Água Funda)