Salão de beleza na Praça da Árvore mobiliza equipe para virada de ano

Encontros com amigos, colegas da empresa, troca de presentes do amigo secreto, festas de encerramento e confraternizações e, claro, Ceia de Natal e Ano Novo… Muitos compromissos são marcados nessa época do ano. Que tal então cuidar do visual pessoal para se sentir bem, para causar boa impressão e mostrar que sabe cuidar de si?

“Cabelos bem tratados, maquiagem de acordo com o visual escolhido, unhas perfeitas e com a cor correta… Podem parecer apenas detalhes, mas fazem a diferença para festejar e também para encarar novas fases”, diz Rose Inoki, do salão Cut&Color, na Praça da Árvore.

Ela e a sócia Michelle Ceródio comandam uma equipe de profissionais que inclui oferta de serviços como barbearia masculina, podologia, para garantir a saúde dos pés e unhas, e depilação egípcia (com linha), ideal para levar a resultados duradouros e precisos, mesmo em pequenas áreas da pele.

A equipe, aliás, está a postos não só para atender a alta demanda dessa época do ano, como também para o retorno das férias, em janeiro e fevereiro. “Depois de muito sol, areia, cloro e mar, muitas clientes procuram nossa ajuda para recuperar os cabelos que sofrem com toda essa exposição”, explica Michelle.

“Tanto nessa época de festas quanto no início do ano, é muito comum atender pessoas que querem mudar completamente os cabelos, corte e coloração, para renovar o astral e repor energias”, conta Rose Inoki. Ela conta que realmente essas transformações têm um efeito poderoso: a pessoa sai linda e produzida do salão, totalmente preparada para novos desafios.

“O segredo é ouvir cada cliente e saber exatamente o que ela deseja. Além disso, é importante ser sincera e conversar sobre os resultados possíveis, os cuidados de cada coloração ou tratamento”, completa Michelle.

Para a dupla da Cut & Color, o autocuidado e a auto estima são grandes aliados da verdadeira beleza.

Mas, atenção: nessa época do ano, é bom já reservar seus horários.

Serviço

Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 -Praça da Árvore. Atendimento de segunda a sábado, das 10 às 18h. Agende seu horário pelo telefone: (11) 2640-3660 ou WhatsApp: (11) 95430-8195.