Salão de beleza na Praça da Árvore conquista também público masculino

Rose Inoki e Michelle Ceródio são profissionais da beleza já bastante reconhecidas na zona sul paulistana. Ambas atuam há duas décadas com corte de cabelo, coloração, penteados, tratamentos e alisamentos diversos, penteados, maquiagem… Há oito anos, as especialistas com formação da escola Soho mantém o próprio salão, Cut&Color Hair, que é um sucesso, na região da Praça da Árvore.

Para além do talento da dupla, da equipe coesa que atende também em podologia, manicure, depilação egípcia e outros serviços de beleza, esse boa aceitação do trabalho vem também do respeito à diversidade.

O salão atende também em barbearia, com clientela bem fiel. “Homens gostam de cuidar do visual, da saúde de cabelo, barba, sobrancelhas… A preocupação com aparência demonstra auto estima, não existe mais aquela ideia de que homens são mais desleixados, muito pelo contrário”, conta Michelle Ceródio, que se especializou em serviços de barbearia há quase dez anos.

Ela acredita que a alta frequência do público masculino à Cut&Color também se justifica pela cartela de serviços oferecidos. “A progressiva masculina, por exemplo, é muito requisitada, tanto por homens que buscam mudanças no visual como por aqueles que querem mais praticidade nos cuidados cotidianos”, completa Rose Inoki.

É rotineira também a procura por serviços como barbearia masculina, podologia, para garantir a saúde dos pés e unhas, e depilação egípcia (com linha), ideal para levar a resultados duradouros e precisos, mesmo em pequenas áreas da pele como orelhas ou nariz. “O serviço de manicure, para garantir visual saudável às unhas das mãos, já tem tradição estabelecida com o público masculino.

O aumento da procura pelo público masculino é tendência social e a Cut&Color se deve a qualidade do serviço oferecido e, também, à capacidade de entender as demandas individuais.

“O segredo é ouvir cada cliente e saber exatamente o que ela deseja. Além disso, é importante ser sincera e conversar sobre os resultados possíveis, os cuidados de cada coloração ou tratamento”, completa Michelle.

Serviço

Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 -Praça da Árvore. Atendimento de segunda a sábado, das 10 às 18h. Agende seu horário pelo telefone: (11) 2640-3660 ou WhatsApp: (11) 95430-8195.