Saiba como quitar multas de trânsito com até 40% de desconto

Os motoristas de São Paulo vão poder quitar multas de trânsito aplicadas pelo Detran.SP com até 40% de desconto. A vantagem é oferecida a partir da adesão do Governo de SP ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Para ter acesso à redução do valor, os condutores deverão reconhecer a infração e abrir mão de apresentar defesa ou recurso à notificação.

A adesão ao SNE foi anunciada na quarta-feira (15). O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) também integrará as notificações ao SNE em uma segunda etapa. A iniciativa é resultado de articulação entre a Secretaria de Gestão e Governo Digital e o Detran.SP, com apoio da Empresa de Tecnologia do Governo do Estado (Prodesp).

A ação segue diretriz do Governo de SP de informatizar processos e atender melhor e com mais agilidade às demandas da população. Com o anúncio do Governo de SP nesta quarta-feira (15) da adesão por parte do Dentran.SP ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, o acesso do cidadão às notificações de trânsito ficou mais simples e seguro.

O SNE faz parte do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e permite que os motoristas paulistas acessem de maneira online os avisos de notificações de autuações de trânsito do Detran.SP e, futuramente, outros órgãos credenciados como o DER – Departamento de Estradas e Rodagem.

Outra vantagem é poder quitar as multas com até 40% de desconto (até a data de vencimento original), desde que a infração seja reconhecida e que não sejam apresentados defesas ou recursos.

Qualquer pessoa proprietária de veículo automotor pode acessar a funcionalidade. Primeiro, é necessário fazer o cadastro pelo site aqui .

Feito o cadastro, siga o passo a passo a seguir:

1 – Acesse o app da Carteira Digital de Trânsito (atalho pelos portais do Poupatempo e DetranSP e APP Poupatempo Digital)

2 – Clique em INFRAÇÕES

3 – Selecione a visualização por INFRATOR ou VEÍCULO

Se você escolher POR VEÍCULOS:

4 – Selecione o veículo de consulta

5 – Clique sobre a infração para mais informações

6 – Selecione a forma de pagamento (boleto) e a condição de desconto para pagamento

Na mesma tela também é possível:

– Indicar o real infrator

– Visualizar em PDF a infração

Após selecionar a forma de pagamento e demais alterações, se necessário:

7 – Leia os Termos e Condições

8 – Clique no botão RECONHEÇO A INFRAÇÃO

Feito esse procedimento, basta esperar a liberação do boleto e efetuar o pagamento quando disponível. Ele estará disponível em até 72 horas.

Para oficializar a operação é preciso habilitar, no aplicativo CDT, a opção para recebimento das notificações apenas de forma digital. Isso cancela o envio das notificações pelos correios, diminuindo os custos do processo e permitindo aplicação do desconto.