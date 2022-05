Sabesp conclui obras na zona sul

A Sabesp entregou neste sábado (14), com a participação do governador Rodrigo Garcia e do prefeito Ricardo Nunes, obras de saneamento básico no bairro Jardim da União, na zona sul de São Paulo. Também foram vistoriados os trabalhos de urbanização do parque linear Cantinho do Céu. Juntas, as duas obras em parceria com a Prefeitura de São Paulo somam mais de R$ 60 milhões em investimentos da Companhia, com mais de 5 mil pessoas beneficiadas.

“A gente vê a política pública chegando na ponta da linha e melhorando a vida das pessoas. Só quem conhecia o bairro Jardim União antes e hoje sabe o impacto que vai ter na vida de cada um que mora aqui”, destacou o governador durante a entrega das obras. “Nós reforçamos a parceria do Estado com a prefeitura no Programa Mananciais e temos várias outras áreas da cidade que têm intervenções como essa. A gente fica feliz de ver que a cada passo, a cada semana, estamos avançando mais para dar dignidade às pessoas.”

Os investimentos de R$ 2,1 milhões da Sabesp entregues no Jardim da União foram feitos por meio do Programa Água Legal e abrangem quase 1,1 mil famílias, que passaram a ter seus imóveis ligados à rede de água, o que representa mais saúde e qualidade de vida. Também foram beneficiadas 680 famílias com ligações ao sistema de coleta e tratamento de esgoto.

O Água Legal regulariza ligações de água em áreas de alta vulnerabilidade social, onde em geral os moradores são abastecidos de modo precário por tubulações improvisadas. O programa foi premiado em 2019 pela Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas (ONU), e reconhecido pelo Banco Mundial, que passou a financiá-lo. Desde 2017, quando teve início, o Água Legal já beneficiou 116 mil famílias, com investimentos de R$ 280 milhões. A previsão é de abranger mais 115 mil famílias até 2025. O valor adicional previsto é de R$ 220 milhões.

As obras da Sabesp foram feitas em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que, através do Programa Mananciais, realizou também melhorias na urbanização com drenagem pluvial, pavimentação e calçadas, paisagismo, áreas de esporte e lazer em terrenos de propriedade da CDHU, Jardim São Judas e União e Grajaú B.

“O Água Legal traz mais dignidade e progresso para os moradores do bairro Jardim da União. Em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, a Sabesp tem orgulho de poder contribuir com o desenvolvimento da Capital e todo o Estado de São Paulo”, afirmou o diretor-presidente Benedito Braga.

Parque Linear Cantinho Céu

A Sabesp, também em parceria com a Prefeitura de São Paulo, está executando obras de saneamento básico para a ampliação da rede de esgoto e ligações de água no parque linear Cantinho do Céu, região das represas Guarapiranga e Billings. O valor investido pela Companhia, de R$ 61

milhões, vai também contribuir para melhoria da água nesses dois mananciais.

As obras tiveram início em novembro do ano passado e já beneficiaram quase 3 mil pessoas com 1,9 mil metros de rede de esgoto e 54 ligações de água domiciliares. Estão previstas, ainda, mais 240 ligações de esgoto e mais 420 de água.