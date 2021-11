Sabesp altera modelo de conta de água

Fatura mensal está de cara nova, com identificação do imóvel pelo número do fornecimento e mais facilidades para o cliente no sistema comercial

A conta de água da Sabesp mudou. Desde 13 de outubro a fatura mensal que os clientes recebem em casa traz uma série de mudanças em relação ao modelo anterior, a começar pela identificação do imóvel.

Com a nova conta, a ligação de água passa a ser identificada pelo número de fornecimento inscrito no canto superior esquerdo do impresso e logo abaixo há o código para solicitar o cadastramento da conta em débito automático.

É importante que o cliente fique atento, já que têm circulado nas redes sociais postagens equivocadas sobre supostas contas falsas. As novas faturas não são falsas e, daqui em diante, passam a ser o modelo oficial da Sabesp. Neste link é possível conhecer a nova conta: www9.sabesp.com.br/entenda-sua-fatura

A nova fatura é uma das mudanças implantadas pela Sabesp na nova plataforma digital que traz melhorias no relacionamento com o cliente.

Trata-se de um processo de transformação digital da Companhia, personalizando o atendimento ao levar em conta as necessidades e expectativas de cada cliente, com novas funcionalidades e mais rapidez.

Clientes com cadastro atualizado receberam informações sobre a nova plataforma e sobre as mudanças nas contas anteriores e por SMS.

Com o novo sistema comercial, o cliente agora passa a ser cadastrado por seu CPF ou CNPJ, facilitando, por exemplo, mudanças de titularidade.

O cliente também terá facilidade para escolher a data de vencimento das contas, com seis opções de dias: 01, 05, 10, 15, 20 e 25.

Mais informações sobre o novo sistema comercial podem ser conferidas no vídeo abaixo: