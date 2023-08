Sábado tem mutirão na Alesp para investigar e reconhecer paternidade

A Defensoria Pública de São Paulo promove no dia 19 de agosto (sábado), na capital paulista, mais uma edição do mutirão “Meu pai tem nome”, destinado a casos de investigação e reconhecimento voluntário de paternidade.

O evento oferecerá atendimento jurídico, exames de DNA e reuniões de conciliação entre as partes envolvidas em cada caso, para buscar acordos sem precisar de ação na Justiça, além de palestra de educação em direitos.

Para participar, é preciso fazer um agendamento prévio, pelo site www.defensoria.sp.def.br ou pelo telefone 0800 773 4340. Também é possível atendimento não agendado, mas a participação estará sujeita à existência de vagas no momento.

O mutirão será realizado com apoio da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) – local onde o evento ocorre, no auditório Paulo Kobayashi e no espaço atrás do auditório, das 9h às 13h – e do Imesc – Instituto de Medicina Social e de Criminologia de SP -, responsável pelos exames de DNA.

O evento é uma iniciativa conjunta entre Defensorias de todo o país, promovida pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege).

Serviço:

Mutirão “Meu Pai Tem Nome” – investigação e reconhecimento de paternidade

Data: 19 de agosto (sábado)

Horário: das 9h às 13h

Local: Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) – Av. Sargento Mário Kozel Filho, São Paulo-SP (entrada pelo estacionamento)