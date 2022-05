Sábado tem feira de adoção de animais

Essa dica é preciosa e vale para quem está buscando uma companhia fiel e amorosa. Mas também para quem se compromete a devolver esse amor incondicional na forma de cuidados e posse responsável. Esse cãozinho da foto, por exemplo, é o Spike, de porte pequeno.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) realiza, no sábado 7 de maio, a festa “Amor de Pet”, para promover a adoção dos mais de 280 animais disponíveis no Centro Municipal de Adoção.

Estão disponíveis atualmente 189 cães e 93 gatos, entre filhotes e adultos, de diferentes portes, cores e pelagens, além de animais especiais, todos castrados, vacinados, vermifugados, identificados por microchip e com Registro Geral do Animal (RGA).

O evento, que estava suspenso desde 2020, devido à pandemia de Covid-19, acontecerá entre as 10h e 17h, na sede da Cosap, na zona norte, e contará com uma programação especial para toda a família.

Desfile dos cães disponíveis para adoção, vacinação antirrábica, emissão do RGA, coral pet, apresentação dos cães da Guarda Civil Municipal (GCM) e tenda kids com atividades para a criançada fazem parte da festa.

“Estávamos ansiosos pela volta dos eventos de adoção. É sempre um grande dia para todos nós, principalmente para os nossos animais que esperam ansiosos por famílias amorosas e praticantes da guarda responsável”, explica a coordenadora da Cosap, Analy Xavier.

Para a adoção, é preciso apresentar documentação do futuro tutor (RG e CPF), além de comprovante de residência recente (dos últimos três meses). É necessário ainda levar uma coleira e guia, no caso dos cães, ou caixa de transporte, no caso de gatos, e pagar uma taxa administrativa de R$ 29,30.

Também durante o evento, será lançado o manual da guarda responsável de animais, voltado ao público infantil, com conteúdo lúdico e educativo que ensina a criança como se tornar um “superguardião” dos animais.

Para ver imagens de mais alguns animais disponíveis, acesse:

Serviço:

Festa “Amor de Pet” para adoção de cães e gatos

Local: Centro Municipal de Adoção, na Cosap – Rua Santa Eulália, 86 – Santana

Horário: 10h às 17h