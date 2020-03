Rua Uvaias, na Saúde, tem projeto inovador de arborização urbana

Se a cidade foi se desumanizando e trocando a terra por asfalto, o verde por concreto, talvez seja o momento de lutar por pequenos recuos. No bairro da Saúde, um projeto piloto de arborização pode se tornar exemplo a ser seguido. O projeto vem resultando na implantação paulatina de calçadas acessíveis e verdes, desde junho de 2017, nas ruas Uvaias e Décio, pertinho da estação Saúde do metrô.

Na próxima segunda, 16, haverá apresentação de uma nova fase do Projeto Piloto de Arborização de Calçadas, em evento no Colégio Santa Amália, a partir das 19h30.

Desenvolvido a partir de um convite da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) ao Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz – CADES da Subprefeitura da Vila Mariana, o PPAC foi formulado a partir da busca de uma área com diversidade de situações e desafios para arborização, e que tivesse uma movimentação significativa de pedestres.

O local escolhido foi um quadrilátero delimitado pelas ruas Paracatu, Mauro, Fagundes Dias e Av. Jabaquara, que inclui as ruas das Uvaias, Trentino Antônio Tardochi, Décio, Prof. José Cuce, Urânio e Dr. Isaías Salomão. O projeto envolve a comunidade, especialistas, parcerias e foi dividido em etapas.

Contempla a ampliação de calçadas nas esquinas e implantação de faixas de travessia de pedestres, rampas de acessibilidade, jardins de chuvas e vagas verdes para arborização.

A próxima etapa vai contemplar:

• Ampliação de calçadas nas esquinas (três ampliações);

• Implantação de faixas de travessia de pedestres (duas faixas);

• Implantação de rampas de acessibilidade (quatro rampas);

• Implantação de jardins de chuva (dois jardins);

• Implantação de vaga verde para arborização (2 vagas)

O evento da próxima segunda servirá para apresentar nova etapa no processo e inclui um diálogo aberto com os participantes e tempo para percepções e contribuições relacionadas ao projeto. Haverá representantes da comunidade, Subprefeitura, Companhia de Engenharia de Tráfego, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Subprefeitura de Vila Mariana e todos os envolvidos.

Será no Colégio Santa Amália, à Av. Jabaquara, 1673, também próximo à estação Saúde do metrô. a partir das 19h30.