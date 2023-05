Rua de Lazer terá atividades grátis no domingo

Das gerações mais velhas, quem é que não se lembra de brincar pelas ruas da capital, jogando bola, andando de bicicleta, quando o trânsito e a segurança pública ainda permitiam? A Semana do Brincar da Prefeitura paulistana resgata, todos os anos, no final de maio, não só essa prática, como também a valorização da brincadeira em si, a força educativa que tem a interação entre crianças, o lúdico.

E o Planalto Paulista está incluído nesse roteiro, na Rua de Lazer do bairro, que fica na Alameda dos Araés, entre a Avenida Moaci e Avenida Miruna.

No domingo, 28, das 10h às 16h, vai ter muita diversão, tudo gratuitamente e aberto às famíilas interessadas. Serão brincadeiras de rua, mesa de ping-pong, apresentação de luta livre, pebolim, etc.

O evento ainda vai contar com personalidades do esporte dando o ar da graça.

Com participação dos Amigos da Rua do Lazer, o Dia Mundial do Brincar no Planalto Paulista acontece com apoio da Prefeitura de São Paulo e da Sociedade Amigos do Planalto Paulista – SAPP.

Importância do Brincar

O brincar é fundamental para o desenvolvimento integral e garantia de relações saudáveis e afetivas para as crianças, seus cuidadores e sua rede de apoio.

A Semana do Brincar é realizada simultaneamente por cidades do mundo todo, com a mesma temática definida pela Aliança pela Infância.

Em 2023, o tema é “A Natureza no Brincar”, com o objetivo de reunir as crianças e também todos/as aqueles/as que convivem com crianças e querem fortalecer sua função social do cuidado, que se interessam pela cultura do brincar e que atuam profissionalmente na promoção de políticas públicas voltadas para a infância, sua proteção integral e a garantia do direito ao brincar. A agenda que faz parte do calendário oficial da cidade e é elaborada no âmbito da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância.