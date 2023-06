Rua de Lazer no Planalto Paulista estimulou brincadeiras de rua

Que a tecnologia – incluindo smartphones, tablets, internet e redes sociais – tem importantes contribuições para o aprendizado e a educação, não há dúvidas. Mas, há també perigos nesse mundo virtual e no distanciamento do mundo real, as brincadeiras e prática esportiva que mexem com corpo e mente.

Por isso, a cada ano a Semana do Brincar ganha importância. Esse ano, entre os eventos, a Rua de Lazer na Alameda dos Araés, entre a Avenida Moaci e Avenida Miruna foi um dos eventos de mais sucesso.

Nesse único endereço, onde já acontece fechamento do trânsito para a rua de lazer, regularmente, a festa foi marcada por concentração de várias atividades.

Teve mesa de ping-pong e pebolim montadas no meio da rua, bem como um ringue onde houve apresentação de artes marciais e apresentação de luta livre; Basquete, taco, futebol de botão foram algumas das outras atrações, junto a brincadeiras de rua diversas.

Havia ainda um estande para conscientizar sobre o consumo de água e outro sobre a importância de cuidar da saúde bucal.

O evento aconteceu com apoio da Prefeitura de São Paulo e da Sociedade Amigos do Planalto Paulista – SAPP.

A semana

A Semana do Brincar é realizada simultaneamente por cidades do mundo todo, com a mesma temática definida pela Aliança pela Infância.

Em 2023, o tema foi “A Natureza no Brincar”, com o objetivo de reunir as crianças e também todos/as aqueles/as que convivem com crianças e querem fortalecer sua função social do cuidado, que se interessam pela cultura do brincar e que atuam profissionalmente na promoção de políticas públicas voltadas para a infância, sua proteção integral e a garantia do direito ao brincar.

A agenda que faz parte do calendário oficial da cidade e é elaborada no âmbito da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância.