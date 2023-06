Roteiro de festas juninas inclui antigo mercado de Santo Amaro

As festas juninas continuam pela zona sul.

Até no antigo Mercado Municipal de Santo Amaro, que depois da reforma e modernização passou a se chamar Santo Mercado, o arraiá vai ter vez.

Ali, vão montar barracas da pescaria, boca do palhaço, argola e delícias típicas das festas juninas para levar a alegria da festa tradicional brasileira ao empreendimento centenário.

Tipicamente brasileira, comemorada de Norte ao Sul do País, a festa junina vai muito além de uma celebração religiosa e já virou um símbolo da cultura popular brasileira.

Ali, a festa acontece nos dias 17 e 18 de junho, das 13h às 17h, e as guloseimas estarão em barracas instaladas no mezanino do empreendimento.

Inaugurado em 1897 e, desde 1961 no mesmo local, o Mercado Municipal de Santo Amaro foi acometido por um incêndio que comprometeu mais de 70% de sua estrutura, em 25 de setembro de 2017.

Em dezembro de 2022 – sob a gestão do Consórcio Fênix – foi reinaugurado com tamanho quatro vezes maior que antes e um novo conceito: inspirado nos grandes mercados europeus. Carinhosamente apelidado de Santo Mercado, o Mercado Municipal de Santo Amaro – Professora Adozinda Caracciolo de Azevedo Kuhlmann conta com 11.500 m² de área total, distribuídos em três pisos, com 120 boxes e 37 quiosques.

Serviço: Santo Mercado (Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 359 – Santo Amaro – São Paulo/SP) – De Segunda a Sábado, das 7h às 22h. Domingo e feriado, das 7h às 18h. Algumas operações trabalham com horário diferenciado.

Outras festas

No Instituto de Meninos São Judas Tadeu, tem música boa, comes e bebes, brincadeiras, bingo beneficente, apresentação das crianças atendidas na instituição…

A entrada é gratuita e a festa acontece nos domingos, dias 11, 18 e 25 de junho, das 10h às 21h.

A festa acontece no pátio do Instituto, à Avenida Itacira, 2801, no Planalto Paulista. Fica a uns 400m da estação São Judas do Metrô.

No Brooklin, vai ter Arraiá na Praça Antônio Nunes da Siqueira, em Frente a Paróquia São João de Brito (Av. Guararapes, n 870), dias 10 e 11 de junho, das 10h às 21h

Outra festa bem aguardada é o Arraiá da Vila, que este ano vai acontecer dias 24 e 25 de junho, último fim de semana do mês, no Instituto Biológico, das 10h às 21h.

Ali também haverá brinquedões, comes e bebes, barracas diversas, música e apresentações. Mais detalhes serão anunciados em breve.

O Instituto fica na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana.