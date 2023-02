Rota refrescante do verão

Depois de um início atípico, com muita chuva e temperaturas bem abaixo do que a média, o verão parece mostrar sua cara. Tempo de se refrescar e curtir programas ao ar livre.

Por isso, o jornal São Paulo Zona Sul preparou um roteiro com dicas para quem quer saborear a estação.

Bubble Kill

Embora tenha fechado suas lojas em dois shopping centers da região sul, a rede Bubble Kill ainda tem fãs incondicionais. A bebida ainda atrai pelo visual colorido e alegre e pelas “bolhinhas” de sabor em cada copo de chá gelado. Revestidas por algas marinhas e néctar concentrado de frutas, as bolhas estouram ao entrar em contato com o calor da boca.

A montagem da bebida já é um processo divertido e que promete dúvidas. Escolha entre chá verde, chá preto, água, Yakult ou outra base especial. Depois, vem a frutose, que já carrega uma dose de sabor: laranja, maçã verde, melão, limão, morango, lichia, maracujá, uva, manga, pêssego, blueberry.

Tem lojas nos shopping centers Paulista, Center 3, Campo Limpo, Market Place e Cidade de São Paulo.

Taças

O sorvete segue a linha “gelatto italiano”, bem cremoso. E as montagens de taças são lindas e diversas na Gelateria Primo Amore, na Rua Rio Grande, 631. Aberta todos os dias, das 12h às 20h. Informações pelo telefone e WhatsApp (11) 3672-6014.

Uma sugestão é conhecer a Banana Split Doppia, com seis sabores de Gelato de sua preferência, montados sobre um prato. Linda, refrescante e deliciosa (foto acima).

A taça Amarena, com sorvete de Iogurte com Amarena e calda, é ideal para dias quentes, assim como o Milk Shake de Morango.

Milkshakes

E por falar em milkshakes, a gelateria Wallnuts faz montagens de qualquer dos sabores na vitrine.

Na casa, destaque também para os sorvetes de casquinha. Para esse calorão, são bem pedidos os sorvetes de maracujá ou o sorbet de Melancia com Hibisco. Ou será melhor chamar o sorbet de pink lemonade?

Tem uma unidade na Rua Morgado de Mateus, 195B- telefone 5082-1824. e outra na Rua Luís Góis, 1607 – telefone 3805-3363m

Veganos

Na Alfreddo Veggani, os sorvetes são feitos a base de leite vegetal produzido na casa. Entre as opções mais refrescantes, experimente as de morango, manga, figo e limão. Tem ainda os de gengibre e graviola, pera e gengibre… Dá até para pedir bolos e brownies – veganos, é claro – para acompanhar.

Fica na Rua Dona Inácia Uchoa, 271, Vila Mariana. Abre de terça a domingo, das 12h às 20h. F: 98531-0553

Parque do Ibirapuera

Outra ótima pedida pra quem quer saborear o verão é ir até o parque do Ibirapuera. E lá há várias opções refrescantes em se tratando de alimentação, para mesclar o passeio ao ar livre com boa gastronomia ou petiscos para matar a fome. Confira as opções:

– Quiosques: Nutty Bavarian, de segunda a sábado, das 7h30 às 20h, e aos domingos, das 8h30 às 18h30; Sorvetes Rochinha, diariamente, das 10h às 19h; Oakberry, segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 22h, e sábado a domingo, das 8h30 às 19h20; Bacio di Latte, diariamente, das 9h às 20h; Churros no Parque, de sexta-feira a domingo, das 10h às 19h.

– Pipoca no Parque: no portão 4 e na ponte funciona diariamente, das 10h às 19h, já no Planetário Ibirapuera funciona de sexta-feira a domingo, das 10h às 19h, e no parquinho funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 19h

– Restaurantes: Prêt MAM (Restaurante) funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 16h, e aos sábados, domingo e feriados, das 12h30 às 17h. Já o Restaurante Selvagem funciona de terça a quinta-feira, das 19h às 23h; sexta-feira, das 12h às 16h (almoço) e 19h às 23h (jantar); aos sábados, das 12h às 16h (almoço) e 19h às 23h (jantar); e aos domingos, das 12h às 17h.

– Cafés: Pão Bienal, funciona diariamente, das 8h às 19h, e Prêt MAM (Café) atende todos os dias, das 10h às 16h.

– Área Gastronômica iFood: sábados e domingos, das 9h às 18h.