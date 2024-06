Romantismo está em alta para casais de todas as idades

Claro que o dia 12 de junho tem todo um charme para os casais apaixonados. Aquele olho no olho, as mãos dadas, relembrar momentos felizes – e outros desafiadores…. Mas, em especial quando a data acontece no meio da semana, muitos casais escolhem celebrar no fim de semana – anterior ou posterior. O importante, sem dúvidas, é partilhar esses momentos únicos, com muito romantismo, independente de quanto tempo tem o relacionamento, de qual a idade do casal. E o Restaurante e Pizzaria Chaplin, na Rua Luís Góis, é sempre uma opção incrível, até pela diversidade no cardápio.

“Aqui, todos os anos percebemos que há casais de todas as faixas etárias trocando olhares e sorrisos, enquanto saboreiam um vinho, apreciam um prato sem pressa”, conta Myrian Marquez, que comanda o Chaplin ao lado do marido, Eduardo, que, aliás, conheceu ali, algumas décadas atrás…

Eduardo ainda complementa que muitos desses pares frequentam a casa já há décadas. “São pessoas que formaram família e hoje frequentam a casa regularmente, ao lado de filhos, netos… E agora temos a alegria de ver esses descendentes seguindo a tradição e curtindo aqui momentos a dois”, diz.

O ambiente clássico e as opções que vão de porções happy hour a pratos completos explicam esse sucesso duradouro. “Não sem motivos nossa casa celebra em 2024 60 anos de existência.

Respeitamos o paladar da clientela e a exigência por manter um padrão de qualidade em opções bem conhecidas da autêntica culinária paulista”, completa o terceiro nome à frente da Chaplin, o chef Javier Martinez.

Para os casais, uma opção romântica é começar chamando à mesa os antepasti, já acompanhado de um bom vinho, uma cerveja gelada ou algum drink clássico – vários estão na lista. Mas também é possível optar por sucos, refrigerantes e água, claro. O mais pedido é o antepasto italiano, com sardela, berinjela e pimentão temperados, azeitonas, pão e manteiga.

A noite – ou fim de tarde, por que não? – também pode ser marcada por uma porção. Tem iscas de filé acebolado, mas tem também fritas ou bolinhos de bacalhau e várias outras opções. As saladas também são incríveis!

Mas, muitos casais adoram uma boa massa. O Fardelle de nozes (foto acima) é um dos mais pedidos para acompanhar um bom vinho tinto. O rondelli de presunto e queijo, que pode vir gratinado à mesa, assim como o Tortelle Verde de Alcachofra são outras massas especiais do Chaplin.

Prefere algo no estilo churrasco? Então não pode deixar de conhecer as carnes na brasa: tem picanha, lombo de porco, filé mignon, frango, o famoso pintado na brasa. E para quem vai curtir o Dia dos Namorados ao lado dos filhos, o espeto misto é perfeito para partilhar em família.

Claro que tem as pizzas também, que sempre inspiram momentos românticos e de boas conversas. O Chaplin tem as mais tradicionais – mozarela, calabresa, marguerita, portuguesa – e outras bem originais e que mesclam sabores intensos. A de Shitake e Shimeji, por exemplo, vem com os cogumelos salteados na manteiga com cebolinha e shoy, acompanhados de mozarela de búfala. Incrível também é a Pizza à Grega, com camarôes recobertos por mozarela.

Faça sua reserva pelo telefone: (11) 5079-9466. Vale destacar que no dia 12 de Junho haverá decoração especial e luz de velas nas mesas, garantindo o clima romântico.

Endereço: Rua Luis Góis, 1231 – Vila Mariana.

Nas redes sociais, acesse: @restaurantepizzariachaplin/