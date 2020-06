Retomada das aulas: Governo do Estado divulga informações iniciais

Quem esperava informações precisas sobre a data ou formato em que as aulas serão retomadas no Estado de São Paulo ficou frustrado. O governador João Doria havia declarado, no início da semana, que nessa sexta, 5 de junho, o tema seria abordado.

Mas, em entrevista coletiva por volta de 13h dessa sexta, o secretário executivo da Educação, Haroldo Rocha disse apenas que haverá, inicialmente, um sistema híbrido na rede estadual de ensino. Isso significa que haverá uma retomada do ensino nas escolas, mas também haverá continuidade de atividades online, a partir do Centro de Mídias montado pelo governo, com programação remota. “Ainda não há uma data”, limitou-se a dizer.

Outra informação já pactuada com as redes municipais e privadas, segundo Rocha, é que haverá uma retomada gradual. Inicialmente, com 20% dos alunos, ampliada para 50% e só então, em terceira etapa, o total dos alunos. “Cada etapa será um desafio. Imaginem as crianças cumprindo protocolos sanitários? Tudo isso está sendo planejado para que possamos retomar de forma segura”, disse o secretário.

O acolhimento emocional de crianças e professores será também trabalhado, garantiu.

Mas, não foram divulgadas datas. A expectativa era de que o governo anunciasse o dia 20 de julho como data da retomada ou que, ao menos, fossem divulgadas regiões do Estado em que haveria retomada em primeira fase.

Na primeira vez que abordou o tema, o governador havia dito que não haveria diferença entre as escolas – a retomada seria conjunta, todas as crianças ao mesmo tempo, para evitar que houvesse disparidade no acesso ao ensino Mas, depois, a regionalização da abertura passou a ser considerada.

O governador João Doria disse, então, que só na próxima sexta, 12 de junho, serão divulgados novos detalhes sobre o calendário de retomada das aulas. “Como todos sabem, o secretário da Educação, Rossieli Soares está afastado, em quarentena, pois foi diagnosticado com a Covid. Na próxima semana, ele estará de volta e divulgará novas informações.