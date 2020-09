Restaurantes vegetarianos têm pratos criativos e saborosos

Em tempos de pandemia, nada como manter uma alimentação saudável e investir em verduras, legumes, frutas… Mesmo quem não é vegetariano, pode se deliciar e investir nos itens naturais pelo menos em algumas refeições ao longo da semana.

Na zona sul paulistana, tem várias opções em restaurantes vegetarianos, veganos e naturais e o São Paulo Zona Sul vai mostrar um roteiro com algumas opções deles nas próximas edições.

Um deles, que existe há três anos e já tem sucesso fica em Mirandópolis. É o Verdurinha. Ali, por enquanto, o salão continua fechado mas a equipe está entregando, também pelos aplicativos, e atende para retirada.

Um dos destaques da casa é o penne ao pesto, que tem opção sem glúten (com macarrão de farinha de arroz), coberto com tomates picadinhos. Outra boa pedida é o “Comercial Quinoa”, que combina o hambúrguer de quinoa com grão-de-bico, especiarias e farinha de milho (sem Glúten). Acompanha arroz (branco ou integral), feijão carioca, farofa e saladinha (alface, cenoura e tomate).

O restaurante fica na Rua Luis Gois, 900. Informações e pedidos pelo telefone: 2768-2220 ou aplicativos.

Outra boa pedida é o Veggs Restaurante, que fica na Rua Padre Machado, 51, Vila Mariana – telefone 5539-3635.

Ali, destaque para os carápios temáticos do buffet. Todos os sábados, por exemplo, tem feijoada 100% vegana, acarajé da casa e outras opções. Às terças, a inspiração é árabe, com quibe de forno vegano e outras opções sem carne. Pastelzinho vegan de escarola, cozido de mandioca, arroz primavera, nhoque à bolonhesa vegana, almôndegas de lentilha, couve-flor empanada são outros destaques.