Restaurantes da região entregam feijoada e comida mineira em casa

Em tempos de pandemia, com restaurantes fechados, parece que tem alguns pratos que nos deixam ainda mais saudosistas de frequentar um bom endereço. É o caso da feijoada, que é um prato considerado complexo de preparo ou que demanda muitos ingredientes… Que tal, então, chamar um em casa? Aproveite para valorizar restaurantes locais, que agora estão apenas autorizados a fazer entregas.

E na região há vários restaurantes típicos mineiros, famosos e que capricham na porção. Todos, aliás, vale destacar, produzem não apenas uma ótima feijoada como vários outros pratos típicos das Minas Gerais.

Um deles é o Gamela Mineira, mix de bar e restaurante que fica na Joaquim Távora e serve a feijoada às quartas, aos sábados e aos domingos. A casa fornece várias porções, se a ideia for dar uma petiscada antes da feijoada: fritas, mandioca, linguicinha, picanha acebolada… A farta feijoada é bem caprichada e com acompanhamentos – ideal para curtir no sábado com uma boa capirinha.

Fica na rua Joaquim Távora, 1115, Vila Mariana. Aceita tíquetes e cartões. Tel.: 5082-3617. Site: www.gamelamineira.com.br

Outra casa super tradicional é o Graça Mineira, que já tem quase 30 anos na Vila Clementino. E lá, acredite, tem feijoada todos os dias!

Super bem servida (foto), acompanha couve, arroz, farofa e laranja – e segue o tempero e a composição típica da feijoada mineira, mesmo.

Fica na Rua Machado Bittencourt, 75 – Vila Clementino. Telefone: 5579-9686. WhatsApp: 99901-9686.

Outro restaurante que oferece feijoada todos os dias fica na região de São Judas e também celebra a aprovação da clientela por ser daqueles endereços simples e que não economizam – nem no sabor nem nas quantidades.

O cardápio completo do A La Carte Mineiro é um dos motivos de sucesso com a clientela. A feijoada completa é super bem temperada e cheia de carnes. Também acompanha arroz, couve, laranja e farofa, e torresmo. Aliás, a porção de pururuca da casa é bem famosa.

Fica na R. Berto Conde, 85 – São Judas. Tel.: 5071-9644. Funciona apenas no horário de almoço.

Ficou em dúvida? Peça cada dia de um deles!