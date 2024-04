Restaurante oferece menu com pratos clássicos paulistas

A previsão do tempo continua indicando alguns dias em que as máximas que se aproximam dos 30 graus, mas nesse início de outono já se pode sentir aquela brisa mais fresca, os raios de sol mais inclinados, os dias mais curtos e com a noite chegando mais cedo. Nesse clima agradável e ameno, é uma delícia juntar famílias, amigos ou mesmo fazer um encontro de negócios para saborear pratos mais encorpados e, ao mesmo tempo, que representam o melhor e mais tradicional da culinária paulista.

“Nosso cardápio é diverso e se adapta a qualquer clima, com carnes, massas, peixes, saladas, porções, pratos clássicos, pizzas… Tudo que um morador dessa cidade sempre valorizou da culinária paulista”, resume Myrian Marquez, do Restaurante e Pizzaria Chaplin, que este ano está celebrando seis décadas de existência, certamente um dos mais tradicionais da capital. Aliás, vale ressaltar, o amplo salão do restaurante é climatizado e fresquinho o ano todo.

Nesse sentido, o menu Chaplin traz pedidas ideais para curtir o outono e uma delas, bem famosa por seguir a receita clássica, é a feijoada completa, servida às quartas e aos sábados.

Em dois tamanhos, vem com carne seca, paio, linguiça portuguesa, rabo, bacon, costela, pé, acompanhada de lombo, arroz, couve e bisteca.

As famílias que frequentam o Chaplin também elogiam muito a fartura e o sabor do Espeto Misto, que reúne um mix de carnes delicioso e no ponto preferido pelo cliente: filé mignon, lombo, frango e linguiça.

Nessa fase do ano, faz muito sucesso ainda o filé a parmegiana (foto), tanto com frango como com filé mignon: vem empanado com molho de tomate, arroz e batatas, que podem ser fritas, coradas, francesas ou sauté, conforme preferência.

O clássico Filé à Cubana é igualmente requisitado. Também com filé mignon, corte nobre que está em várias pedidas do cardápio, que vem empanado e acompanha uma farta travessa com arroz, fritas, ervilhas, presunto, bacon, palmito e banana à milanesa.

O capricho do estrogonofe (frango ou mignon) vale ser igualmente valorizado: servido no molho rosé, com arroz e batata palha, agrada muitos paladares.

Para os fãs de peixe, a dica da estação é o Salmão à Belle Meunière, com aspargos, alcaparras, champignon, camarão e batatas sauté.

E para quem prefere massas, a sugestão do chef Javier Merino, que também está à frente do Chaplin há décadas, é o Rondeli de Queijo e Presunto, que vem gratinado para garantir textura e sabor, ou o tradicionalíssimo espaguete “Alla Carbonara”, preparado na manteiga com bacon, ovos e cebola.

“Quem vem ao Chaplin já sabe que encontra sempre um padrão de preparo que garante resultados incríveis, a partir de ingredientes selecionados e receitas originárias da culinária paulista”, complementa Eduardo Marquez, da família comanda o Chaplin desde sua fundação, há 60 anos .

Faça sua reserva pelo telefone: (11) 5079-9466. Endereço: Rua Luis Góis, 1231 – Vila Mariana. Nas redes sociais, acesse: @restauranteepizzariachaplin