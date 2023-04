Restaurante no Campo Belo lança feijoada e costela no chão

O no Porto Espaço Lounge, um bouvelard que recria o “quintal de casa” em uma vibe praiana e arejada, estreia uma série de drinks autorais e novo menu como um point gastronômico no coração do Campo Belo capital paulista.

Com inspiração nos portos ao redor do mundo, a visita descontraída rodeada de containers de lojinhas ecléticas com produtos é um espaço convidativo para um happy hour ou aos finais de semana, almoço com a família, amigos & pets.

Com a maior e mais completa carta de drinks da região, o noPorto Espaço Lounge lança novos drinks autorais para todos os paladares. Entre os destaques dos novíssimos drinks autorais do noPorto Espaço Lounge criados pelo bartender Giliarde Almeida com espumantes, temos o Spritz NP Blueberry, um coquetel mega refrescante que leva na composição, blueberry fresco, vodka, suco de limão siciliano e espumante. O Refresc Ginger tem um sabor leve de gengibre e leva vodka, xarope caseirode gengibre, suco de limão, espumante e suco de cranberry.

Para paladares mais doces, o Merengue é um drink à base de xarope de frutas vermelhas, gin e o cítrico da espuma de gengibre.Já o Pinicillin tem um perfume marcante e amadeirado e em sua receita vai Blended Scotch whisky, gengibre fresco, suco de limão siciliano e xarope de mel caseiro. O Caribe Passion que lembra o azul dos mares do Caribe, com sua composição refrescante à base de abacaxi e licor de laranja, além do toque de Rum blanc e creme de leite fresco.

De novidade, agora aos sábados, o noPorto Espaço Lounge estreia a sua feijoada completa para curtir o dia em formato de buffet. Aos domingos, estreia a costela de chão.

Do container de gastronomia YUM que oferece opções de comida de buteco e italianas, tem como sugestão de entradinhas, a burrata com pesto, o trio de mini burgers e a porção de mini porpetones recheados com queijo e molho tomate são as boas pedidas da casa.

Um dos carros chefes da nova fase, a Kafta com possíveis recheios de escarola, bacon e catupiry ou com cheddar e bacon ou ainda, muzzarela, catupiry e provolone é uma ótima surpresa saborosa, além da Isca de Filet a Parmegiana serem boas ideias pra petiscos mais parrudos.

Nove sabores de crepes salgados também entram como opções do novo menu, como o Crepe no Prato, que tem mozzarella, tomate, cebola crispy, o creme de palmito e azeitona ou o crepe de brócolis, muçarela e bacon. Cinco opões de crepes doces finalizam a experiência como o crepe de banana, de Nutella ou morango.

Aos italianos na veia, as massas deixam à livre escolha, do formato entre spaghetti, penne, fetuccine e farfalle com opções de preparo à base de azeite ou pesto e opções de molho ao sugo ou molho branco.

O espaço também estreia a Pizza 26, novo container de pizzas artesanais com nove sabores entre eles, a de Brie com geleia de pimenta, de Parma & Rucula, Calabria, Especial Pimenta & Mel, Marguerita, Formaggio, Zucchine, italiana e a doce que pode variar entre a de Nutella ou doce de leite com opções extras de inclusão de frutas.

Além desse tour gastronômico e para completar o leque de possibilidades fornecidas pelo espaço, o Akajima Sushi é o restaurante japonês com novas tendências da comida oriental. Entre os destaques, os combinados de 14 a 60 peças feitos a partir da tradição milenar da arte de fazer sushi.

Aos amantes de vinhos, o lançamento de noPorto Wine apresenta uma curadoria eclética da casa de rótulos especiais junto com a sommelier Danielle Scarpelli.

O espaço também comemora a chegada do Patinhas Pet Fish para atender serviços para animais como Banho e Tosa, Adestramento, Pet sitter, Dog Walker, Acessórios e Petiscos e kit festa. Além deste serviço, o noPorto Lounge conta com tabacaria Tabacoya, a Donna Pomposa com Make e acessórios, e a Manias de Marcela com moda feminina que dividem o mesmo espaço.

Siga o no Porto Lounbe no Instagram! Fica na Rua Édison, 1418 – Campo Belo.