Restaurante mineiro tem rodízio de petiscos

Antigamente, só ouvíamos falar de rodízio de pizzas e de carnes. Depois veio a febre do rodízio de culinária japonesa, que até hoje faz bastante sucesso entre paulistanos. Atualmente, há diversas versões de festivais e rodízios em restaurantes especializados.

Na Vila Mariana, o Restaurante Graça Mineira – que como já entrega o nome é especializado na culinária das Gerais – tem dois tipos de rodízio ainda pouco conhecidos: de petiscos e de caldos.

De terça a sábado, a partir das 16h, a clientela pode optar pelo rodízio de petiscos e se deliciar com as diversas opções. Tem batata frita, claro, mas também há delícias tipicamente mineiras como o torresminho, bolinho de mandioca, carne de sol desfiada, costelinha de porco, paio acebolado, polentinha, queijo branco com azeitona… E não para por aí, tem frango a passarinho e filé de frango aperitivo e isca de frango. Mandioca frita, panceta, linguicinha, pão de alho, pastelzinho – de carne de sol ou queijo – e bolinho de arroz completam a lista.

Quem pede pelo rodízio de petiscos ainda tem três opções de sobremesa para escolher, inclusa no rodízio.

Vale destacar que há ainda caipirinha em dobro para quem optar pelo rodízio (considerando que a bebida não integra o valor do rodízio, apenas é ofertada em dobro para os clientes que optam). Ou uma caneca de chopp geladinho por R$ 11,90.

Já o rodízio de sopas, está disponível de terça a sábado a partir das 18h por R$ 59,90 por pessoa. Entre as opções, tem canja de galinha, sopa de mandioca, caldo verde, caldinho de feijão e canjiquinha. Às quintas, tem ainda o famoso caldo de mocotó.

Como cortesia, quem opta pelo rodízio de caldos ainda ganha uma taça de vinho tinto Olaria (uma por pessoa). O rodízio ainda acompanha pão de alho, linguicinha e torresmo. Destaque para o tempero tipicamente mineiro que tornou a casa famosa no cenário gastronômico paulistano e que torna tanto o rodízio de sopas quanto o de petiscos uma experiência única.

Para quem ainda não conhece, a casa também é famosa por outros pratos famosos da culinária mineira, como vaca atolada, tutu, rabada, leitão a pururuca, picanha na pedra… Feijoada? Claro. Além de completíssima, é servida todos os dias, almoço ou jantar, e não apenas às quartas e aos sábados.

O Restaurante Graça Mineira fica na Rua Machado Bittencourt, 75 – Vila Clementino, bem próximo à estação Santa Cruz do metrô. Telefone: 5579-9686. WhatsApp: (11) 99901-9686.