Restaurante de comida mineira é boa pedida durante o inverno

Inverno pode ser tempo de queijos e vinhos. Mas, também pode ter um tom tipicamente brasileiro, com feijoada, vaca atolada, tutu, rabada, leitão a pururuca, bolinho de mandioca, picanha na pedra… tudo acompanhado de uma quente cachaça.

Nesses dias de temperaturas frias, ou mesmo quando os termômetros ultrapassam os 25o, os fãs da culinária mineira não perdem a oportunidade de conferir um cardápio cheio de sabor, por conta do tempero caseiro todo especial.

Na região, um dos endereços mais tradicionais – e procurados – é o do restaurante Graça Mineira, que fica pertinho da estação Santa Cruz. A casa já existe há quase três décadas e é referência em pratos que vão muito além da feijoada.

Mas, claro, a mistura de feijão preto, carne seca e outras delícias suínas ali é bem farta e saborosa. Detalhe: na casa, a feijuca é servida todos os dias, não só às quartas e sábados, e também no horário de jantar. É super completa, com couve, farofa, arroz, laranja e repleta de carnes, mas também com muito feijão.

Outro destaque é o prato Mexida Mineira, que mistura carne de sol, feijão, arroz tropeiro, ovo, couve, tutu, banana e torresmo – uma explosão de sabores.

Tem no cardápio 40 tipos de cachaças e monta ótimas caipirinhas. A lista de sobremesas é um show à parte: ambrosia, cocada cremosa, arroz doce, doce de leite, goiabada cascão… Mas tem também sorvetes e outras delícias a base de chocolate.

Vale lembrar que, por conta da quarentena, a casa está servindo apenas almoço no próprio salão e nos demais horários é preciso recorrer ao delivery ou retirada.

Fica na Rua Machado Bittencourt, 75 – Vila Clementino. Telefone: 5579-9686. WhatsApp: 99901-9686.