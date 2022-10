Restaurant Week na Zona Sul

Hamburguerias, como a Cão Véio (foto), da Vila Mariana, participam da edição –

A 29ª edição da São Paulo Restaurant Week foi prorrogada até o dia 23 de outubro e quem mora ou está de passagem pela Zona Sul da cidade essa é a chance de conhecer um lugar novo ou voltar para degustar paladares nos restaurantes e hamburguerias já conhecidos e que estão participando do festival. Comemorando 15 anos desde a primeira edição, tem como tema “Releituras – Do clássico à originalidade brasileira” encantando milhares de paulistanos com opções que dão uma roupagem às receitas clássicas do país.

Com diversas opções de menus para o público escolher, a preço fixo, no almoço ou no jantar: Menu Tradicional, Plus, Premium e Diamond e Burger Gourmet. Os valores começam a partir de R$ 39,90 para o Burguer Gourmet e R$ 54,90 para os demais menus. Eles incluem entrada, prato principal e sobremesa, sendo que na categoria Burger o cardápio traz hambúrguer e acompanhamento.

Confira a lista das casas localizadas na Zona Sul de São Paulo.

◆ La Paella

◆ La Pergoletta – Campo Belo

◆ Berlin Costelaria – Transamérica Congonhas

◆ La Ventana Parrilla Argentina – Campo Belo

◆ Viareggio

◆ Mawari Kaiten Sushi – Morumbi

◆ Garoa

◆ Kofi & Co

◆ Santo Patron Sampa

◆ Pimenta Brasserie – São Paulo

◆ Tulsi Indian Cuisine

◆ Portucho – Brooklin

◆ La Pasta & Formaggio

◆ Calle 54 – Shopping Ibirapuera

◆ Bambu

◆ Paellas Pepe

◆ L’Entrecote de Paris – Itaim Bibi

◆ La Pergoletta – Itaim Bibi

◆ Sassá Sushi – Itaim Bibi

◆ Torero Valese

◆ Banana Café

◆ Mangai

◆ Nau Frutos do Mar

◆ Dimi

◆ Marakuthai – Itaim Bibi

◆ L’Amitie

◆ Pina

◆ Varanda Grill – Shopping JK Iguatemi

◆ Giuseppe Galeteria

◆ East Kitchen e Bar

◆ Forneria San Paolo – Shopping JK Iguatemi

◆ Empório Manuel

◆ Imma Restaurante

◆ Varanda D’Inner

◆ Peixe ao Cubo – Morumbi

◆ Chez Vous

◆ Café Journal

◆ La Pasta Gialla – Moema

◆ Philippe Bistrô

◆ Aguzzo Trattoria – Moema

◆ La Parrilla

◆ Manihi – Moema

◆ Farabbud – Moema

◆ Tato Mar e Grelha Restaurante

◆ La Ventana Parrilla Argentina – Moema

◆ Prime Beef

◆ Helvetia Platz

◆ Tahin – Morumbi Town Shopping

◆ Paris 6 – Morumbi Town Shopping

◆ Sonny’s Casual Food Shop & Deli

◆ Padríssimo

◆ Abbraccio Cucina Italiana – Shopping Market Place

◆ Tahin – Market Place

◆ Pasta Nostra

◆ Cão Véio – Vila Mariana

◆ Cucina da Villa

◆ Luz, Câmera, Brasa!

◆ Paella Rio Sampa Wine Bar

◆ Bawarchi Indiano

◆ Bistro Faria Lima

◆ Dibaco – V. N. Conceição

◆ Apó Cozinha

◆ Atípico

◆ Balthazar

◆ Miss Saigon – Vila Nova Conceição

◆ Condessa Bistro

◆ La Piadina Cucina Italiana

◆ Abbraccio Cucina Italiana – Shopping Vila Olímpia

◆ Mawari Kaiten Sushi – Shopping Vila Olímpia

◆ Peixe ao Cubo – V.Olímpia

◆ La Verrie Bistrô

HAMBURGUERIAS:

◆ Luz, Câmera, Burger!

◆ Joe Burger

◆ Koburger – Itaim

◆ Burger Happens

◆ General Prime Burger – Moema

◆ Taverna Medieval

A lista completa dos restaurantes participantes do festival pode ser acessada em restaurantweek.com.br.

Sobre Restaurant Week:

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 15 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo o mercado gastronômico em período de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas.