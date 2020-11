Região ganha novas vagas de Zona Azul, que será administrada pela Estapar

Rua das Rosas, Avenida Senador Casemiro da Rocha, Praça Santa Rita de Cássia, Rua França Pinto, Otonis, Bacelar… Várias ruas da região – e, na verdade, por toda a cidade, receberam sinalização para criação de vagas de Zona Azul. A ampliação do sistema pago de estacionamento nas vias públicas já estava prevista no edital que previa a concessão do gerenciamento dessas vagas pela iniciativa privada.

A partir da próxima terça, 17, a empresa vencedora da disputa vai passar a gerenciar, por meio de um aplicativo de celular, as vagas na cidade. No processo de concessão, no total, elas foram ampliadas em quase 10 mil vagas – de 41.825, distribuídas em 67 regiões, para 51.606 no total. Para exemplificar, a Vila Clementino já tinha 763 pontos de estacionamento rotativo e ganhou outros 456. A Vila Mariana tinha 731 e novas 204 vagas foram criadas, situação semelhante à da Praça da Árvore que teve adicionadas 203 vagas às 896 já existentes.

O projeto é polêmico: moradores e comerciantes se dividiam nas opiniões essa semana, depois de se depararem com as novas placas. “Eu vou de bicicleta pra todo lado. Acho perfeito: quem tem carro tem que pagar para estacionar, mesmo”, diz uma moradora da Praça da Árvore.

Um comerciante da Vila Mariana também celebrou a mudança. “É muito mais democrático, as vagas se revezam entre diferentes motoristas. Do jeito que está hoje, um motorista deixa ali o dia todo, sem pagar nada”, aposta.

Já um morador do Planalto Paulista que trabalha no centro discorda. “Eu uso transporte público, mas não tem metrô perto de casa. Eu saio cedo, estaciono próximo à estação Praça da Árvore e só retiro no fim do dia. Não vou mais poder fazer isso”.

Outro, que mora na Vila Clementino, reclama do que chama de “privatização do espaço público”.

Como funciona

De agora em diante, as vagas serão administradas pela Estapar. Os motoristas vão precisar instalar um aplicativo da empresa no celular – que está disponível a partir do sábado, 14 de novembro. Com ele será possível efetuar a compra e habilitação do Cartão Azul Digital (CAD), para ser usado a partir de 17 de novembro.

Entre as novidades, está a função “Mapa de Ocupação” que identifica a disponibilidade de vagas em tempo real, otimizando o tempo de circulação do usuário, que, segundo a empresa, terá mais facilidade para encontrar uma vaga para estacionar.

Além disso, a companhia possui um portal exclusivo (estapar.com.br/novazonaazulsp), no qual será possível identificar pontos de venda próximos ao local em que deseja estacionar, acessar as funcionalidades do aplicativo e esclarecer dúvidas.

Usuários que possuem saldo de CADs já adquiridos e não utilizados em outros aplicativos, poderão utilizá-los até 15 de fevereiro de 2021.

Fiscalização

A empresa explica que sua renda virá da administração das vagas e, ainda assim, com pagamento de valores ao município. Já as multas referentes ao estacionamento irregular por motoristas sem cartão é totalmente destinada aos cofres públicos.

Além dos agentes da Estapar, a companhia contará ainda com uma frota de veículos equipados com câmeras que fazem a leitura automática das placas e, com geolocalização, abastecem uma central de informações do poder público que monitora o tempo de uso e cumprimento das regras.

Assim, serão os agentes públicos os responsáveis por aplicar as multas – a empresa só fornece os dados, que também permitem garantir maior disponibilidade de vagas para o cidadão, com segurança e confiabilidade, uma vez que há um acompanhamento em tempo real da operação, com dados estatísticos, imagens e vídeos.

Os valores e tempo de uso praticados pelo governo da cidade de São Paulo para a Zona Azul não sofrerão alterações.

A Estapar é a maior rede de estacionamentos do Brasil, presente em 77 cidades de 15 estados e do Distrito Federal.