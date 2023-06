Região concentra três museus da USP

A Universidade de São Paulo mantém quatro museus importantes na capital e três deles ficam na zona sul: Museu do Ipiranga (antes conhecido como Museu Paulista), no Parque da Independência, Museu de Zoologia, na mesma região, e o Museu de Arte Contemporânea, o MAC/USP, que atualmente está sediado em frente ao Parque do Ibirapuera, no antigo prédio sede do Detran. Há ainda o Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAE, que fica na região do Butantã.

Agora, a universidade está com uma exposição que celebra todos esses acervos e o conhecimento que difundem, a ciência e a arte que inspiram, a história que carregam.

De acordo com a própria instituição, foi a partir de duas perguntas que os museus se uniram para elabrorar o prjeto de pesquisa intitulado Coletar, Identificar, Processar e Difundir: o ciclo curatorial e a produção de conhecimento. São elas: “O que é um museu universitário? Para que serve e como funciona?”

Ao longo de cinco anos o projeto investigou o chamado ciclo curatorial que compreende compreende uma série de procedimentos adotados pelos museus no trato de suas coleções, tais como a coleta ou aquisição, a identificação, o tratamento físico e informacional, bem como a sua difusão por meio de publicações, palestras, ação educativa e exposições. Buscou-se discutir de que modo cada uma dessas instituições de pesquisa lida com suas coleções – sejam obras de arte, objetos etnográficos, animais, livros, artefatos de uso cotidiano e/ou documentos textuais textuais -, tentando apontar suas particularidades, mas também os pontos em comum que os unem em suas diferentes especialidades.

Para marcar o momento de encerramento das atividades deste grupo de pesquisa, o MAC USP, na Vila Mariana, recebe uma exposição, preparada conjuntamente pelas instituições participantes para divulgar os processos de trabalho e o significado da curadoria em museus universitários.

A exposição se inicia com um vídeo produzido pelo artista Tadeu Jungle que trata das noções de “museu” e “curadoria” e apresenta os quatro museus da USP. A seguir os visitantes são convidados a observar quatro estudos de caso que mostram o tratamento dado por cada um dos museus a um ou mais objetos de suas coleções, de modo a apresentar as etapas da curadoria nesses contextos. Cada estudo traz objetos e documentos identificados pelos números 1, 2-3 e 4. Eles indicam as etapas fundamentais que caracterizam, em áreas de conhecimento diferentes, a curadoria, a saber: 1.coletar; 2.identificar; 3.processar; 4.difundir.

Os números 2 (identificar) e 3 (processar) aparecem juntos, pois observa-se que essas etapas podem ser concomitantes em algumas áreas de conhecimento.

A exposição se torna, portanto, como uma importante ferramenta de divulgação científica, que pretende contribuir para o reconhecimento dos museus da USP como centros de pesquisa de excelência e produção de conhecimento perante a comunidade universitária e a sociedade.

Saiba um pouco mais sobre cada um dos três museus da região sul da cidade.

MAC

O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP) é um museu universitário público, de pesquisa e formação, com um acervo de 10 mil obras de arte dos séculos 20 e 21, de importância nacional e internacional. Suas atividades curatoriais desenvolvem-se a partir da reflexão crítica fundamentada na pesquisa interdisciplinar em história, teoria e crítica da arte moderna e contemporânea, determinantes para seu colecionismo.

Criado em 1963 na USP, a partir da transferência das coleções do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), o MAC USP possuía originalmente um conjunto de aproximadamente 1700 obras de arte moderna, parte das quais adquiridas pelo industrial Francisco Matarazzo Sobrinho e sua esposa, Yolanda Penteado, haviam adquirido entre 1946 e 1947 para fundar o MAM, mas que foi ganhando corpo através das edições da Bienal de São Paulo nos anos 1950.

As coleções do MAC USP continuaram a ampliar-se por meio da articulação de sua política de doações e comodatos e suas exposições.

Em 2012, o MAC USP instalou-se no chamado Palácio da Agricultura, um dos edifícios projetados por Oscar Niemeyer, no Parque Ibirapuera, para celebrar o IV Centenário da cidade de São Paulo, em 1954. Em 2023, celebra seus 60 anos.

Museu Paulista

O Museu Paulista, mais antigo museu de São Paulo, foi criado em 1893 como um museu de história natural a partir de coleções particulares adquiridas pelo Governo Provincial de São Paulo. Em 1894, o Governo tomou a decisão de transferir as coleções para o recém construído monumento à Independência, no bairro do Ipiranga.

Em 1895, o edifício construído para ser um monumento arquitetônico à Independência foi aberto ao público como Museu Paulista, com salas transformadas em laboratórios, áreas de estudos e exposições. Por sua localização, passou a ser conhecido como Museu do Ipiranga.

Seu acervo, em permanente crescimento, compreende cerca de 450 mil itens, entre documentos tridimensionais, iconográficos e textuais. Hoje, o Museu Paulista compreende os edifícios históricos do Ipiranga e de Itu como suas sedes expositivas. O novo programa expositivo inaugurado em setembro de 2022 apresenta antigos e novos acervos adquiridos e os resultados das pesquisas realizadas nos últimos 30 anos.

Zoologia

O Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZ USP) tem uma coleção centenária oriunda do acervo zoológico do Museu Paulista. Recebeu uma sede própria, em 1940, no local em que hoje se encontra, sendo o primeiro edifício construído para abrigar um museu no Brasil. Em 1969, foi incorporado à Universidade de São Paulo. Hoje, o Museu de Zoologia abriga uma das maiores coleções de animais brasileiros do mundo. São cerca de 11 milhões de exemplares usados como base para a descrição de entes naturais conhecidos como espécies.

Os museus de história natural se originaram do estímulo em conhecer a diversidade de animais e plantas do planeta, reforçado pelo contato com exemplares de terras cada vez mais distantes.

Visite a exposição 4 em 1 – Museus da USP para saber mais! No MAC USP, à Av. Pedro Álvares Cabral, 1301. Horário de funcionamento: Terça a domingo das 10 às 21 horas Segundas: fechado. Entrada gratuita.