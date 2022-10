Reforma no Hospital São Paulo atrasa

A previsão de reabertura do Pronto Socorro do Hospital São Paulo, na Vila Clementino, era de quatro meses quando a reforma foi iniciada, em 23 de Maio. Mas, cinco meses depois, não há nenhuma previsão de quando o atendimento será retomado. Vale destacar que o Hospital continua funcionando, mas não para atendimento de emergências.

Procurada, a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medici8na (SPDM), responsável pelo gerenciamento do hospital, enviou uma nota esclarecendo que problemais estruturais foram encontrados e agora não há mais prazo definido para a retomada da normalidade no Pronto Socorro:

“O Pronto-Socorro do Hospital São Paulo encontra-e em obras desde o dia 23 de maio. O trabalho é extremamente necessário para oferecer instalações adequadas e com acessibilidade à população. As pilastras que estavam comprometidas pelo chamado ‘cupim de concreto’, passaram por uma completa reestruturação. Sendo assim, se faz necessária uma obra de reforço para que a estrutura suporte o peso de duas toneladas do sistema elétrico, de esgoto e de climatização”. Em razão disso, a finalização da obra deverá ser estendida, ainda sem data definida. Enquanto a reforma prossegue os pacientes devem procurar a UPA Vila Mariana.”, sugere a SPDM

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Mariana fica bem próxima ao HSP, na Rua Dr. Diogo de Faria, 620, e tem capacidade para realizar cerca de 18 mil atendimentos ao mês.

A estrutura física conta com 78 salas, entre consultórios, salas de avaliação de risco, serviço social, posto de enfermagem, sala de aplicação de medicamentos, sala de internação, recepção, salas de espera, vestiário, entre outros.

A reforma

Depois de enfrentar crises no atendimento à população, agravadas pela pandemia de Covid 19, o hospital São Paulo recebeu, em caráter emergencial, recursos para reformar seu Pronto Socorro.

Foram R$ 8 milhões por parte do governo do Estado, o Hospital São Paulo informa para “uma ampla reforma visando adequações sanitárias, de conforto e de acessibilidade, respeitando a atualização das normas vigentes, de modo a garantir maior segurança e qualidade dos serviços”.

A Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), responsável pela regulação e encaminhamentos médicos de urgência, emergência, ambulatorial e outros suportes à saúde está informada e preparada para destinar as demandas para outros hospitais por todo o município e Grande São Paulo.

“A reforma do PS do Hospital São Paulo contempla a renovação das redes elétrica, hidráulica, gases a área de gerador, além de separação de entrada infantil e adulta, entre outras adequações necessárias para cumprimento das normas sanitárias e de segurança atuais, de forma a garantir a alta qualidade no atendimento e na formação médica e multiprofissional”, pontuou, à época do início dos trabalhos, Nacime Mansur, diretor-superintendente do HSP/HU Unifesp.

Histórico

O Hospital São Paulo (HSP/HU Unifesp), hospital universitário da Unifesp, tem a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), entidade filantrópica de prestação de serviços de saúde, como mantenedora e responsável pela unidade no âmbito operacional do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inaugurado em 1940, para o ensino de clínicas dos alunos da Escola Paulista de Medicina, o HSP se tornou o maior hospital federal de ensino do País. Sua gestão é realizada por um conselho de representantes de várias entidades – Unifesp, Escola Paulista de Medicina, Escola Paulista de Enfermagem e SPDM.

Em 82 anos de atividades, o HSP tornou-se um dos melhores centros formadores de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, ocupando essa posição há mais de 50 anos. Como hospital universitário da Unifesp, abriga 92 programas de residência médica e de residência multiprofissional, frequentados por 1.454 residentes.

A instituição atende a todas as especialidades médicas, em especial aquelas com procedimentos de alta complexidade.