Reduzir uso dos plásticos é tema do Dia da Terra 2024

Segundo dados do Banco Mundial, o Brasil é o quarto maior produtor de plásticos no mundo. Dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil comprovam que a geração de resíduos plásticos nas cidades brasileiras gira em torno de 14 milhões de toneladas por ano, ou mais de 60 quilos de plástico por pessoa.

Já parou para pensar em quanto plástico entra e sai de sua casa? O pior é que se esse material todo for incorretamente descartado pode provocar enchentes, armazenar água parada que gera o mosquito transmissor da dengue e outras viroses ou, ainda pior, atingir rios, mares e oceanos e provocar a morte de animais, poluição que contamina recursos naturais e alimentação humana, entre outras consequências.

Por conta desse imenso desafio que é reduzir o consumo de plástico e garantir a reciclagem do material, em 2024 foi escolhido como tema para o Dia da Terra (earthday.org) é Planeta versus Plástico.

O principal objetivo é conscientizar a população para reduzir a utilização dos plásticos em prol da saúde humana e planetária. O desafio proposto é o de produzir 60% a menos até 2040. Os organizadores também querem urgência no alerta para o fim do uso do plástico de uso único: canudos, mexedores de bebida, pratos, copos e talheres descartáveis, entre outros itens.

O Dia Mundial da Terra atinge esse ano sua 54a edição. Foi criado nos Estados Unidos em 1954 e atualmente se coloca como “um movimento, não um dia”. São 192 países por todo o planeta envolvidos em ações para educar a população na preservação do planeta.

O tema dos plásticos já foi foco do movimento em 2018, mas na época com o tema – “fim da poluição plástica”, ou seja, tratando do descarte correto do material.

A diferença, basicamente, é que agora se busca que os países assumam o compromisso de, antes mesmo de pensar no descarte, reduzir a produção do plástico.

Em outros anos, a campanha já abordou a importância de uma economia que se preocupe com a Terra (Invista no nosso planeta, 2023), focar em uma vida sustentável em harmonia com a natureza (Uma Só Terra, 2022), a necessidade de recuperar recursos naturais (Restaurar nossa Terra – 2021), os cuidados com as mudanças de temperatura no glovo (Ação Climática, em 2020), ou como evitar a extinção do próprio ser humano (Proteger nossa espécie – 2019).

Em síntese, se na década de 1970 o Dia da Terra surgiu como forma de conscientizar e lutar contra a poluição, na atualidade a proposta é buscar uma reflexão mais complexa e profunda para viver em harmonia com a natureza.