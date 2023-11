Rede texana de churrascaria atrai público feminino

Com média diária de consumo em 138g para homens e 81g para mulheres, a carne vermelha figura entre os cinco alimentos mais ingeridos no Brasil segundo o Inquérito Nacional de Alimentação. No país que concentra o maior rebanho comercial de bovinos no mundo, em geral o público feminino come o equivalente a 58,7% do total de carne consumida pelo público masculino.

Contrariando o perfil comum nas churrascarias nacionais, estabelecimentos onde o público é majoritariamente masculino, a Dickey’s Barbecue Pit, rede texana de churrascarias especializada em carnes defumadas, registra na unidade paulistana quase metade da clientela formada por mulheres. “Mais de 40% da ocupação da casa é feminina. Não há nenhuma explicação científica para este comportamento”, brinca o sócio da marca Arthur Fumis, “mas o feedback que nós temos é de que elas procuram o cardápio mais voltado para proteínas e menos carboidratos. Também temos saladas com carne branca no estilo defumação, o que atende todos os paladares e dietas. À parte isto, percebemos que elas se sentem bem por aqui. Vêm em grupos e ficam à vontade para comer, beber, conversar e curtir. Ficamos felizes, porque o objetivo da casa é receber bem famílias e amigos”.

Situado em um dos principais cruzamentos da Avenida Paulista, o restaurante tem origem americana e é todo decorado no estilo country. No cardápio, as carnes mais procuradas são o brisket, típico corte texano do peito bovino, e o pulled pork, peça suína desfiada (geralmente a copa-lombo), assim como asinhas de frango, costelas de porco, sausages e até o brasileiríssimo cupim, feito à moda estadunidense e diversas porções. Já os acompanhamentos podem incluir pães, arroz, farofa, fritas, polenta, saladas, mac&cheese e muito mais.

Além do ambiente e dos pratos, a Dickey’s Barbecue Pit aposta na variedade de cervejas, drinks e sobremesas, como o Jack Daniel’s Shake, que mistura o uísque a sorvete de baunilha e creme de avelã. “Acredito que um grande atrativo ao público feminino seja a curiosidade de provar tudo o que temos de bem diferente. Aqui, a experiência é multissensorial, com apelos instagramáveis para os olhos, mas também para olfato e paladar”, conta o sócio Bruno Gallucci. “Mulheres são mais ativas, decididas e gostam de novidades”.

Serviço:

A Dickey’s Barbecue Pit fica na Alameda Santos, 843, Jardim Paulista, São Paulo. Horário de funcionamento: diariamente, das 11h às 23h.

