Rede pública tem exames gratuitos

Os cuidados com a saúde ocular são essenciais para se proteger de doenças que comprometem a visão. Os exames de vista são os maiores aliados no diagnóstico de inúmeras patologias como, por exemplo, o glaucoma e a catarata.

Para atendimento oftalmológico gratuito na rede pública, o munícipe deve visitar sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, que será encaminhado para agendamento da consulta oftalmológica com um especialista da região.

O Sistema Único de Saúde (SUS) da capital oferece exames de pupilas, medida da acuidade visual, refração, retinoscopia e ceratometria, tonometria, fundoscopia, biomicroscopia do segmento anterior, exame da motilidade ocular e do senso cromático.

Eles são indicados pelo médico oftalmologista de acordo com a necessidade e análise particular de cada paciente. Podem ser detectadas as patologias mais comuns como ametropias, conjuntivites, alterações palpebrais, estrabismo, suspeita de glaucoma e catarata, que conforme o diagnóstico podem ser tratadas na própria rede básica.

Caso o médico oftalmologista detecte alguma doença de maior complexidade ou identifique a necessidade de realizar um exame mais complexo, o cidadão é encaminhado por este profissional para atendimento com oftalmologista especializado nas patologias de maior complexidade.

Vale destacar que quanto mais precoce a avaliação com oftalmologista, maiores as chances de identificar um problema na saúde ocular antes que esteja avançado. O ideal é fazer o acompanhamento anual desde o primeiro ano de vida.