Rede oferece refil de chope e rodízio de petiscos

Que o refil do Outback Steakhouse é um sucesso, todo mundo sabe. E a caneca congelada? Nem se fala. Agora imagine ter chopp na caneca congelada e os aperitivos que são sucesso absoluto da marca para consumir À VONTADE? Golaço! Durante todo o Campeonato Mundial de Futebol, o Outback Brasil se junta à Brahma para oferecer refil de Chopp e aperitivos totalmente à vontade por um período de até 3 horas, ao preço convidativo de apenas R$ 89,90 por pessoa.

A ação é válida todos os dias da semana, das 11h às 20h, até 18 de dezembro de 2022 em todos os restaurantes Outback do Brasil. E pra deixar todo mundo com água na boca, os aperitivos oferecidos à vontade são: Kookaburra Wings, Billy Ribs, Fritas com bacon e molho Cheddar Ranch, Nachos com molho Cheddar Ranch e Bloom Petals. A ação acontece também em parceria com a Sadia. Para informações, basta acessar o site.

“Sabemos que o brasileiro ama torcer e comemorar. Nós já somos uma marca presente nos momentos de celebração dos consumidores e estar neste que é um dos campeonatos mais esperados pelos apaixonados por futebol, é ainda mais especial para nós”, destaca Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil.

“Chegou a hora de molhar o grito da torcida do jeito mais Bold Flavour do Brasil. Isso é a nossa brahmosidade. Vamos brindar, junto de nossos consumidores, este grande momento”, afirma Maria Rachel Carvalho, gerente de Marketing AmBev.

Guaraná Antarctica e Canarinho

Para quem optar por bebidas não alcoólicas, o Guaraná Antarctica traz os aperitivos do Outback à vontade acompanhados do famoso refil de Guaraná Antarctica por R$ 79,90 por pessoa. E quem escolher essa opção, tem a chance de ganhar uma miniatura do icônico Canarinho. A ação é válida apenas nos restaurantes — não é válida no delivery — e acontece enquanto durarem os estoques de brindes.

Torcida em casa

E, se você é do time que gosta de assistir aos jogos em casa, a parceria entre as duas marcas também rendeu boas opções no delivery. Pelo iFood, é possível pedir dois combos especiais e exclusivos durante o período: uma Super Wings e 1 growler de 1 litro do Chopp Brahma ou 2 Guaranás Antártica por R$ 79,90. E quem gosta de muita generosidade, pode apostar no Mates Box com 2 Growlers de 1 litro cada de Chopp Brahma (ou 4 Guaranás Antarctica) por R$ 199,90

(R$ 189,90 para versão com o Guaraná Antarctica).

E tem mais: o Outback fechou também uma parceria com o Grupo Multi, que garantiu um reforço de TVs nos restaurantes para que os consumidores não percam nenhum lance.

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 139 restaurantes no Brasil e está presente em 56 cidades, 17 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997.

Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes.

Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer. Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback.

Na região, há lojas da rede nos Shoppings Santa Cruz, Plaza Sul e ao lado do Shopping Ibirapuera.