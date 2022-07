Rede municipal tem aulas grátis de idiomas

Em 31 unidades dos CEUs (Centros Educacionais Unificados) da Prefeitura, alunos da rede municipal podem aprender cinco idiomas: alemão, ingles, espanhol, italiano e francês. As inscrições estão abertas até dia 22 de julho.

No CEU Caminho do Mar, por exemplo, localizado na divisa entre Jabaquara e Cidade Ademar, tem aulas de inglês.Na região do Ipiranga, tem também aulas de inglês nos CEUs Heliópolis e Parque Bristol.

Também na Zona Sul ficam os CEUs Capão Redondo, Campo Limpo e Paraisópolis, que oferecem aulas de espanhol, italiano e inglês.

Alemão é oferecido em outras unidades da zona sul, como Cidade Dutra, Vila Rubi, Navegantes e Três Lagos.

Já as aulas de francês, infelizmente, estão disponíveis apenas em unidades da zona norte da capital. Para conferir a lista completa de cursos, ceus e seus respectivos endereços, acesse nosso site – jornalzonasul.com.br

Como funciona

Podem participar estudantes do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das escolas municipais da Prefeitura de SP.

A inscrição deve ser feita diretamente no polo de interesse. Os documentos necessários são: RG do estudante; RG e CPF do responsável; comprovante de endereço e comprovante de vacina contra covid-19 (2 doses – via celular ou papel).

Os cursos têm duração de três anos e meio, divididos nos níveis básico, intermediário e avançado. As aulas ocorrem uma vez por semana com carga horária de três horas-aula.

Há turmas no período matutino, das 7h às 9h15 e das 9h35 às 11h50; e no período vespertino, das 13h às 15h15 e das 15h35 às 17h50. Verifique no CEU de seu interesse os horários disponíveis.

Os cursos

A oferta de cursos de idiomas gratuitos para estudantes é uma das promessas do Plano de Metas da gestão Bruno Covas/Ricardo Nunes.

São cerca de 8.600 vagas para os alunos matriculados a partir do 6º ano do ensino fundamental. Os cursos terão duração de três anos e meio e as aulas serão ministradas nas salas web da Rede UniCEU.

Os trabalhos são realizados em parceria com consulados e organizações internacionais que vão colaborar com a formação e seleção de professores que vão ministrar os cursos, além do desenvolvimento de um currículo para o ensino de idiomas específico para o CELP. A Secretaria Municipal de Educação já possui acordos de cooperação firmados com o Goethe-Institut São Paulo, da Alemanha, e o Consolato Generale d´Italia San Paolo, da Itália.

Material didático

Para apoiar na aprendizagem dos estudantes, a SME iniciou a licitação para a compra de aproximadamente 14 mil livros didáticos para o ensino de inglês, espanhol, francês, alemão e italiano.

O material para o curso de japonês será obtido por meio de parceria com a Secretaria Estadual da Educação. O Goethe-Institut São Paulo também doará 1.150 livros didáticos de alemão para o CELP.

Escolas Estaduais

Também a rede estadual já promove projeto similar há anos, são os Centros de Estudo de Línguas (CEL). Um deles funciona em Mirandópolis, na Escola Estadual Rui Bloem.

São aulas gratuitas de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês ou até mandarim voltadas para estudantes do ensino regular e integral.

Para fazer o cadastro, basta comparecer à unidade do CEL e apresentar os documentos pessoais do candidato. No caso de menores de 18 anos, o processo precisa ser realizado por pais ou responsáveis.

O Centro de Estudos de Línguas (CEL) da EE Rui Bloem tem entrada pela Av. José Maria Whitaker, 1221. Atendimento de segunda a quinta, das 9h às 16h. Inscrições abertas para as turmas com início em agosto. Informações: 2275-4918. Para conhecer as outras unidades, ligue: 0800-770-0012