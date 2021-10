Rede de restaurantes celebra Oktoberfest e Halloween

Desde a sua chegada ao Brasil, o TGI Fridays traz aos seus convidados (clientes) ícones de seus restaurantes ao redor do mundo. Seguindo essa tradição, no mês de outubro, seus restaurantes celebram a Oktoberfest e o Halloween com experiências únicas e novidades exclusivas.

“No Brasil e no mundo todo, nossos convidados vão ao TGI Fridays para celebrar e, para nós, é um privilégio sermos o local escolhido para estar com eles nesses momentos. Essa é a essência da nossa marca e estamos sempre criando ocasiões para compartilhar esse espírito de diversão, de que todos os dias deveriam ser comemorados como às ‘sextas-feiras’ e de que em nossos restaurantes todos são bem-vindos”, comenta Sandra Collier, Head de Marketing, Loyalty e Categorias da SouthRock, operadora da marca TGI Fridays no Brasil.

Oktoberfest

De origem alemã, a Oktoberfest é considerada a maior festa do mundo em comemoração à cerveja e tem ganhado, cada vez mais, seu espaço em outras culturas, assim como no Brasil. No TGI Fridays todo dia é dia de “sextar” e nada melhor do que acompanhado de uma boa cerveja, ou drink, muita diversão e pratos deliciosos.

Entre os dias 14 e 24 de outubro, a marca oferecerá aos seus clientes brasileiros, o Combo Oktoberfest, com o suculento BBQ Pork Shank: joelho de porco assado lentamente e frito, deixando a carne crocante por fora e macia e suculenta por dentro, acompanhado de polenta cremosa com queijos muçarela e cheddar, molho Barbecue e jalapeño assado. E para completar a tradição cervejeira do festival, o combo inclui dois chopps Eisenbahn 500ml.

Na compra do Combo Oktoberfest, os clientes ganharão ainda uma caneca exclusiva TGI Fridays e Eisenbahn.

Halloweek – 25 a 31/10

No TGI Fridays, a última semana do mês ganha um sabor especial com o famoso Halloweek e, junto com ele, pratos assustadores invadem o cardápio dos restaurantes brasileiros. Para os convidados que amam essa data, a marca preparou cinco novidades exclusivas, entre pratos e drinks – todas elas servidas à caráter:

Monster Bacon Cheeseburger: dois hamburgueres de carne bovina grelhados, servidos com queijo cheddar, alface, tomate, cebola roxa, picles, maionese, cebola caramelizada, bacon levemente apimentado e ovo caipira frito. O toque monstruoso fica por conta dos tradicionais Whiskey Glaze Ribs, anéis de cebola empanados e fritos, Potato Skins e Buffalo Wings adicionados ao burger. Tudo isso, acompanhado por batatas fritas crocantes e temperadas. Na compra do Moster Bacon Cheeseburger, o convidado ganhará uma Fanta Mistério.

Chocolate Macabro: leve e delicioso pudim de chocolate, servido com bolacha Oreo® triturada e balinhas de gelatina em forma de minhoca.

Monster Oreo®: delicioso e gigantesco sanduíche de bolacha Oreo® e sorvete de creme, servido com calda de chocolate Hot Fudge e morango fresco.

Drink do Coveiro: drink refrescante servido com Rum Bacardi Ouro, acompanhado de morango, maracujá e manga. Um mix de limão, Sprite e um toque de angostura adicionam acidez à bebida.

Fridays Black Margarita: a tradicional Fridays Margarita servida na versão “black”, com Tequila Prata, Licor Triple Sec e icônico mix de suco de limão e mel. Nesta semana, os convidados serão recebidos no TGI Fridays por uma decoração exclusiva e por personagens de dar arrepios – os mais corajosos poderão se aventurar e tirar fotos com eles. Apresentando aos partners (colaboradores) as fotos publicadas em suas redes sociais, com a hashtag #TGIFridays, os convidados ganharão um voucher para uma surpresa especial em sua próxima visita ao TGI: na compra de um prato principal, eles serão presenteados com a deliciosa entrada Boneless.

Para completar as novidades de Halloween, no dia 29 de outubro (sexta-feira), quem visitar as lojas de shopping fantasiado à caráter ganhará um drink exclusivo TGI Fridays, a Black Margarita Frozen – vale aparecer de bruxa, vampiro, zumbi, fantasma ou de outra criatura horripilante.

Serviço

Combo Oktoberfest: disponível nas lojas TGI Fridays dos shoppings Center Norte, Pátio Paulista e Morumbi, de 14 a 24 de outubro, exclusivamente para maiores de 18 anos.

Halloweek: o cardápio especial TGI Fridays para Halloweek estará disponível em todas as lojas da marca no Brasil, entre os dias 25 e 31 de outubro.

Decoração em lojas: disponível em todos os restaurantes da marca no Brasil, no mesmo período da campanha.

Promoção #TGIFridays + Boneless: disponível em todos os restaurantes da marca no Brasil, entre 29 e 31 de outubro.

Visita de Monstros em lojas: 29/10 – Shopping Pátio Paulista (18h às 22h); 30/10 – Shopping Center Norte (18h às 22h); 31/10 – Morumbi Shopping (13h às 17h).

Promoção Black Margarita Frozen: disponível nas unidades Shopping Center Norte, Shopping Pátio Paulista e Morumbi Shopping, em São Paulo, somente no dia 29 de outubro.