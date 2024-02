Recupere cabelos maltratados pelas mudanças do verão

Virada de ano é uma delícia: festas de fim de ano, praia e piscina, vento, areia, chuva… Depois ainda vem o Carnaval, com sprays, tintas, glitter, maquiagem, mais chuva… Nem é preciso dizer quanto essa diversão toda pode danificar os cabelos. Agora, é momento de cuidar, hidratar, recuperar a cor, cortar ao menos as pontas… trazer a saúde dos fios de volta.

Os cuidados, claro, devem ser feitos durante todo o ano. Mas, para começar bem a jornada e recuperar das férias e abusos, este é realmente um bom momento para visitar o salão.

“As pessoas também ficam mais tranquilas, dedicam menos tempo aos cuidados em casa, então é essencial fazer uma hidratação”, explica a profissional Rosemary Inoki, especialista em tratamento e coloração, do salão Cut&Color.

“Além disso, é importante aproveitar essa época para renovar o corte, voltar com intensidade ao trabalhando demonstrando cuidado com o visual, quem sabe até investindo em mudanças”, aponta a sócia de Rose, Michelle Ceródio.

Para evitar as pontas duplas, o aspecto “desleixado, o quebradiço, a falta de brilho e viço, a primeira coisa a ter em mente é que ‘cada cabelo uma sentença’! “Apesar de as dificuldades enfrentadas serem semelhantes, o cuidado difere para cada pessoa, dependendo da espessura do fio, do estilo, dos tratamentos já feitos”, explica Rose Inoki.

O salão Cut&Color Hair fica pertinho da estação Praça da Árvore e trabalha com linhas modernas de produtos que recuperam a saúde dos cabelos. Michelle Ceródio acrescenta que, graças a esses avanços na cosmetologia, há uma infinidade de produtos cosméticos que podem realmente fazer milagres.

Mas, qual deles é o ideal? Há pomadas, máscaras, cremes, óleos. Como evitar gastos astronômicos com produtos muito bons, mas que por vezes não são os mais adequados ao nosso tipo de cabelo? “O ideal é confiar as dicas a especialistas. Nós estamos aqui para dar essa orientação e fazer um tratamento adequado para cada pessoa, cada caso, cada situação”, complementa Michelle Ceródio. Elas apontam que hidratar em casa é importante, mas frequentar rotineiramente o salão é essencial.

“Cabelos coloridos e ali- sados precisam de atenção redobrada. Não basta fazer mechas, descolorir e achar que o cabelo vai se comportar da mesma maneira. Aliás, pro- gressivas, processos de colorir e descolorir, todos devem ser feitos com técnicas adequadas e produtos de qualidade para evitar problemas”, explica Rose. “Cuidados simples podem fazer muito bem para o visual e até para o bolso!”

Agende um horário. A Cut&Color Hair fica na Rua Caramuru, 431. Praça da Árvore. Telefone: 2640-3660. WhatsApp 11 95430-8195