Recapeamento continua no Jabaquara

Há 88 trechos em recapeamento na cidade atualmente e dois deles são no Jabaquara. O bairro já recebeu outras obras de recuperação asfáltico dentro do atual programa da Prefeitura.

Segundo a Secretaria Municipal de Subprefeituras, entre os critérios considerados para a escolha destas vias que passam por recape, estão o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade.

Alega ainda que o programa usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior.

Após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção da malha viária, as vias entram no cronograma da CET para sinalização. Todas as previsões de entrega foram cumpridas e o tempo de execução, em média de 90 dias, abreviado em grandes avenidas.

Em toda a cidade, já foi recapeada uma área de 2,4 milhões de metros quadrados. Somando as áreas já concluídas, em execução e as contratadas, o programa ultrapassou 8,6 milhões de metros quadrados de recape. Desde o dia 20 de junho de 2022, início da ação, os 325 trechos finalizados correspondem a cerca de 6 milhões de metros quadrados recapeados.

No Jabaquara, está em recapeamento o trecho compreendido entre a Avenida Santa Catarina até a Avenida Túlio Teodoro de Campos – Subprefeitura do Jabaquara. Foi iniciado em 10/07/2023.

Outra via em recapeamento é a Av. Pedro Severino Júnior – Trecho compreendido entre a Av. Doutor Hugo Beolchi até a Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Subprefeitura do Jabaquara. Foi iniciado em 15/08/2023.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acompanha as interdições a fim de orientar e manter a fluidez do trânsito na região.

Já foram recapeados, no bairro:

– Av. Eng. George Corbisier, trecho compreendido entre Rua dos Marapés e Av. Eng. Armando de Arruda Pereira;

– Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Trecho I (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Viaduto Jabaquara e Rua Guatapará;

– Acesso Avenida Doutor Hugo Beolchi – Trecho compreendido entre a Rua Arnoldo Baldoino Welter até a Rua Itatiaia – Subprefeitura do Jabaquara. Início: 22/06/2023

Av. Doutor Hugo Beolchi – Trecho l – (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre a Rua Arnoldo Baldoino Welter até a Rua Guatapará – Subprefeitura do Jabaquara. Início: 07/07/2023.

Avenida Rodrigues Montemor – Trecho I – Trecho compreendido entre a Rua José Gaspar até a Rua Antônio de Pinho de Azevedo – Subprefeitura do Jabaquara. Início: 03/07/2023.