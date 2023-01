Ramen é tema de exposição

Para começar 2023 com o pé direito, a Japan House São Paulo oferece uma programação intensa de férias, tanto no ambiente virtual como em sua sede, na Avenida Paulista, para todas as idades. Dentre os destaques estão oficinas, palestras, visitas mediadas às exposições em cartaz e rodas de conversa sobre obras literárias.

Em cartaz na Japan House São Paulo até 5 de fevereiro, a exposição A Arte do Ramen Donburi – que apresenta o fenômeno gastronômico do ramen a partir de sua história e de suas tigelas, chamadas donburi em japonês – destaca uma série de atividades paralelas em janeiro, tanto culturais, quanto gastronômicas. Para começar, nos dias 11, 13 e 20, às 15h, a Oficina de Cerâmica: a poética da colher convida o público a explorar um pouco mais o universo da colher, um dos elementos presentes na mostra. Conduzidos pela ceramista Hideko Honma, os participantes irão confeccionar sua própria colher a partir do barro, entrando em contato com dois conceitos japoneses: wabisabi (a beleza que o tempo traz) e ichigoichie (a preciosidade do presente).

Nos dias 14 e 15, às 11h e 15h, será a vez das crianças criarem suas colheres a partir de um pedaço de barro. Aqui os pequenos de 7 a 14 anos de idade serão estimulados a sentir toda a textura, temperatura e aroma do barro, enquanto criam o utensílio. Já na Oficina de Customização de Tigelas de Papel, no dia 29 de janeiro, às 11h e às 14h, o público poderá personalizar uma tigela de papel utilizando princípios utilizados pelos diferentes designers cujas peças estão na exposição.

Para aprofundar ainda mais as conversas sobre a cultura culinária do ramen, a chef Telma Shiraishi, do restaurante Aizomê, conduzirá o Bate-papo “Um novo olhar sobre o ramen” ao lado de representantes do Momo Lamen e Misoya, além do produtor cultural Jo Takahashi e o influencer e co-fundador do GoHanGo, Dekidin, no dia 12 de janeiro, a partir das 18h30, para tratar sobre as novas perspectivas para o prato no Brasil.

Na semana seguinte (19), às 18h30, a chef Telma Shiraishi convida os chefs Daniel Kataguire (Lamen The Bowl), Luis Ishikawa (Hidden by 2nd Floor) e a especialista em culinária oriental Marisa Ono para falar sobre os ingredientes que compõem a famosa receita – um bom macarrão, um caldo encorpado e os mais diferentes toppings – no Bate-papo “O ramen e seus ingredientes”. Os dois bate-papos serão realizados presencialmente na Japan House São Paulo e serão transmitidos no YouTube da instituição, contando com recursos de Libras e legenda.

Ainda dentro das atividades paralelas inspiradas na mostra A Arte do Ramen Donburi, a Japan House São Paulo promove Noites de Ramen nos dias 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 1º e 3 de fevereiro, às 19h30, no restaurante Aizomê no segundo andar. As vagas são limitadas e os ingressos já estão disponíveis no sympla.com.br por R$130,00. Cada ingresso dá direito a uma entrada, prato principal, uma bebida e visita guiada à exposição, realizada 15 minutos antes do jantar. O evento conta com o apoio da Beam Suntory e da Japan National Tourism Organization (JNTO),

Para os amantes das artes literárias japonesas a dica é participar do Ciclo de Mangá e do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um. O primeiro, que será realizado presencialmente em duas datas: 21 e 22, às 15h, dá destaque para a obra Pokémon RGB, do mangaká Hidenori Kusaka e Mato. O enredo do mangá gira em torno de Red, um jovem que deseja se tornar o maior treinador Pokémon de todos, e, para isso, parte em uma grande jornada, munido apenas de seu conhecimento, coragem e do amor que sente pelas extraordinárias criaturas que são os Pokémon. O evento é destinado para crianças e adultos, fanáticos ou não por mangá.

Considerada a obra-prima de Nagai Kafu, Histórias da Outra Margem (Bokutō Kidan) é o título escolhido para a edição de janeiro do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um, que acontece no dia 26 de janeiro, às 19h. O romance curto, nostálgico e pintado sob as cores das estações do ano em terras japonesas é uma combinação de ficção, diário, poesia, crônicas e memórias, unidas para dar vida a uma trama eufórica que tem como pano de fundo a Tóquio dos anos 1930. A história se passa no efervescente bairro de Tamanoi, zona de prostituição às margens do rio Sumida, onde um escritor vive uma história de amor mal resolvida enquanto escreve um romance sobre um professor aposentado que abandona a família à própria sorte.

Completando a programação de janeiro, a equipe do educativo da JHSP realiza visitas mediadas às duas exposições em cartaz, promovendo trocas de experiências e conhecimentos sobre os temas abordados e suas relações diretas com a cultura e costumes japoneses. Enquanto as visitas dos dias 5, 10, 12, 19, 24, 31, realizadas às 11h30, focam a exposição Tecnologia em Movimento por Xiborg, com os projetos de inclusão e inovação do Japão por meio do trabalho de Ken Endo e sua empresa Xiborg, outras visitas nos dias 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31, às 15h, são norteadas pelas icônicas tigelas de cerâmica e a cultura do ramen.

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52. Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, das 9h às 19h; domingos e feriados, das 9h às 18h. Entrada gratuita. Reserva online antecipada (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/