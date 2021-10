Quintal do Espeto é o melhor local para festas de confraternização

Conhecido por unir entretenimento e gastronomia, o Quintal do Espeto, muito procurado para festas de aniversário por adesão, também se especializou em festas de confraternização para empresas, já que apresenta o melhor custo-benefício com pacotes fechados All-Inclusive ou com comandas individuais, onde cada um consome o que quiser e paga sua conta e estrutura para atender grandes grupos.

Sete unidades

Referência em São Paulo, o Quintal do Espeto possui sete unidades na cidade (Moema Carinás, Moema Pavão, Perdizes, Tatuapé, Vila Madalena, Vila Mariana e Alto da Lapa).

Todas as unidades têm ambiente arborizado e climatizado, além do melhor entretenimento para os convidados, com música ao vivo todos os dias, telões, recursos audio-visuais, Espaço Kids etc.

Os mais de 70 tipos de espetos doces e salgados, além de variados acompanhamentos, fazem do Quintal do Espeto um local democrático também para receber o público vegetariano.

Clássicos ou originais, os espetos vêm às mesas quentes e no ponto certo: salsichão, queijo coalho, pão de alho com mozarela, kafta, costelinha bovina, calabresa com pimentão estão entre as pedidas tradicionais.

Para vegetarianos ou fãs de legumes, vale conferir os de Pupunha com tomate seco e rúcula; Cebola baby caramelizada; Misto de cebola, pimentas e tomatinho cereja; Abóbora com ervas finas… Uma delícia.

Duas novidades recém lançadas também merecem atenção: “Cuiabana” (Carne bovina e queijo) e Panceta.

Para quem prefere um sabor intenso e original, vale conferir o espeto de queijo coalho ao melaço de cana, ou de Cogumelos Portobelo a Provençal, Shimeji na Brasa ou Camarão Oriental no Molho Tarê empanado na panko.

O bar possui variada linha de cervejas nacionais e importadas, vinhos, drinques e caipirinhas.

SERVIÇO

Quintal do Espeto

Unidade Vila Mariana

Rua Joaquim Távora, 1195. Abre de terça a sexta, das 18h à meia-noite. Sábados, domingos e feriados, do meio-dia à meia-noite.