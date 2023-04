Quer visitar o Zoológico? Confira opções para economizar no passeio

O Zoológico trabalha com conscientização ambiental e educação para a preservação da fauna. É um dos passeios mais tradicionais na capital, mas é bem verdade que não é uma opção barata.

Para quem quer visitar o parque e evitar gastos, há duas dicas importantes: a primeira é ir de metrô e Ponte Orca, que é a van especial que sai do terminal Jabaquara do metrô e já leva ao Zoo, com ingresso comprado e tudo. Assim, economiza-se o valor de R$ 50 para estacionamento nas redondezas do zoo – vale lembrar que não há como estacionar nas ruas próximas, onde é proibido parar o carro, e a única empresa existente cobra esse valor.

A outra dica é fazer a visita às quartas-feiras, quando qualquer pessoa paga apenas meia entrada, não só estudantes. A promoção só não é válida quando houver algum feriado na quarta-feira, ou seja, vale apenas para dias úteis.

O Zoo está com várias atrações e a sugestão da semana é conferir, entre outros animais, a Cascavel. Serpente peçonhenta de hábitos noturnos, que pode chegar a cerca de 1,5 metros de comprimento. Sua distribuição abrange os países da América do Sul, com exceção do Chile e Equador.

Essa espécie é vivípara, isso significa que não fazem postura de ovos, sendo assim, os filhotes já nascem formados!

E aqui vai uma curiosidade: seu chocalho (a marca registrada da cascavel) não indica a idade do indivíduo, e são resquícios de queratina que formam-se na porção final do corpo da serpente após as trocas de pele. Quando fica sob estresse, a cascavel emite aquele som característico que conhecemos através do chocalho!

No Zoo SP, você pode observar a Cascavel no Espaço Caminho da Serpente, localizado no Território 2!

Os ingressos do Zoo SP poderão também ser adquiridos pelo site www.zoologico.com.br ou diretamente nas bilheterias autorizadas, incluindo a da Ponte Orca, no terminal Jabaquara.

Local: Zoológico de São Paulo, na Avenida Miguel Stéfano, 4241 – Água Funda

Mais informações: (11) 5073-0811