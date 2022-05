Quer ser artesão? Tem curso grátis

O Programa Mãos e Mentes Paulistanas está com inscrições abertas para a nova turma do curso de qualificação empreendedora. A iniciativa, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, da Prefeitura de São Paulo, conta com 850 vagas que oferecem para os empreendedores manuais uma capacitação voltada à gestão e desenvolvimento do empreendimento. Podem participar artesãos de toda a Capital e as inscrições estão disponíveis até 16 de junho pelo link: www.cutt.ly/inscricaoturma8

“Durante a retomada econômica, a Prefeitura tem buscado valorizar e apoiar ainda mais os empreendedores que mais foram afetados pela crise do coronavírus. Nos últimos meses realizamos diversas feiras e eventos por toda a cidade, promovendo a inserção dos empreendedores artesanais em pontos de comercialização e apoiando na geração de renda deles”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso. “O curso chega para fortalecer as nossas ações de fomento ao setor. Além do acesso a crédito e a eventos, buscamos capacitar os artesãos e manualistas para que assim eles possam aprimorar o seu marketing e a gestão do seu empreendimento”, complementa.

Com duração de dois meses, totalizando 30 horas de aula, e totalmente gratuito, o curso acontece em uma plataforma digital, sendo 100% on-line, com acompanhamento de monitores especializados que vão facilitar a interação e o uso da tecnologia, mesmo para aqueles que não estão familiarizados com ferramentas virtuais.

Os encontros abordarão temas essenciais para fortalecer o seu negócio como vendas on-line, precificação, elaboração do plano de negócio, desenvolvimento de coleção, gestão financeira, planejamento de futuro, controle de produção, formalização e parcerias.

O curso poderá ser feito em qualquer dia e horário da semana, mas também terá aulas on-line com o objetivo de complementar o conteúdo, tirar dúvidas e promover a interação dos participantes. Durante toda a jornada de aprendizado, o participante será acompanhado pela equipe de monitoria do programa, que tirará dúvidas e dará mentorias sobre o conteúdo.

Além da qualificação profissional, durante a capacitação, os artesãos participantes também poderão se credenciar no Mãos e Mentes Paulistanas. O programa oferece uma série de benefícios para os empreendedores manuais como a participação de feiras e eventos da Prefeitura de São Paulo e de parceiros do programa e o estímulo à inclusão produtiva.

