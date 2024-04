Quer praticar esporte gratuitamente? Conheça o Centro Esportivo Ibirapuera

Atividades físicas, lazer e bem-estar podem ser encontrados no complexo esportivo da Prefeitura de São Paulo, localizado no bairro de Indianópolis. No espaço, que conta com mais de 137 m², funcionam o Centro Esportivo Mané Garrincha, conhecido como Centro Esportivo Ibirapuera; o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) e o Parque das Bicicletas. Cada espaço disponibiliza de seus próprios horários de funcionamento e atividades para os munícipes.

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa – Criado em fevereiro de 1976, o COTP é uma unidade destinada à formação e aperfeiçoamento de atletas das categorias de base (crianças e adolescentes) e atualmente conta com aproximadamente 1.500 atletas entre as 14 modalidades: atletismo, basquete, basquete 3×3, boxe, futebol, ginástica artística, handebol, judô, levantamento de peso (LPO), luta olímpica, natação, vôlei, vôlei de praia e breaking.

O Parque das Bicicletas, com 20 mil m² permite muito mais do que passeios de bicicleta. Lá é possível andar de patins, skate, patinete, caminhar e utilizar uma academia ao ar livre. Aberto diariamente das 6h às 22h, o local já foi palco de grandes eventos como a Virada Esportiva e o programa Vida e Saúde nos Parques, além de uma série de eventos.

Atividades gratuitas

– Centro Esportivo Ibirapuera – Inaugurado em 1965, proporciona atividades físicas e de lazer totalmente gratuitas para a população, além de contar com piscinas, ginásio e quadras de tênis. Para utilização das instalações do Centro Esportivo basta emitir sua carteirinha na secretaria presencialmente ou pelo portal SP156 de forma on-line. Há aproximadamente 500 munícipes inscritos nas atividades disponibilizadas.

Aulas e atividades do Centro Esportivo

– Ballet – Sem restrição de idade – Quinta; 9h às 10h

– Dança de Salão Sertanejo – Sem restrição de idade – Quarta; 20h às 22h

– Dança de Salão Variada – Sem restrição de idade; Segunda ; 19h às 20h

– Dança do Ventre- Sem restrição de idade; Terça ; 9h às 10h

– Espanhol – Sexta – 13h às 15h

– Ginástica / Alongamento – acima de 45 anos – Segunda e quarta ; 14h30 às 15h30; Terça e quinta – 11h às 12h30

– Ginástica / Condicionamento Físico – acima de 45 anos; Terça e quinta ; 8h às 9h

– Ginástica / Ensaio- acima de 50 anos; Segunda; 9h às 10h30

– Ginástica / Ensaio – acima de 60 anos; Segunda – 10h30 às 12h30

– Ginástica / Longevos – acima de 80 anos; Segunda – 7h30 às 9h; Sexta – 8h às 9h30

– Ginástica / Step – Jump – acima de 15 anos – Segunda e quarta – 13h30 às 14h30; Terça e quinta – 9h às 10h; 10h às 11h

– Ginástica / Universal- Segunda e quinta , 18h às 19h

– Inglês Avançado: Quarta . 8h30 às 11h

– Inglês Iniciante: Quinta, 14h30 às 17h

– Jiu Jitsu – Segunda, quarta e sexta , 19h às 21h

– Judô – acima de 6 anos – Terça e quinta, 19h30 às 21h; Quarta e sexta , 9h às 11h

– Kung Fu – 4 anos – Quarta e sexta, 15h às 17h e 16h às 17h

– Meditação- Quarta, 9h às 9h45

– Patinação – acima de 5 anos. Segunda e quarta, 16h às 17h30

– Pintura em Tela – Terça . 9h às 11h

– Taekwondo, Quarta e Sexta , 18h às 19h

– Tai Chi Chuan. Terça e Quinta , 8h às 9h / 9h às 10h / 10h às 11h

– Tênis de Campo – 7 a 12 anos, Terça e quinta, das 10h às 11h / 13h30 às 14h30

– Tênis de Campo – 11 a 16 anos Terça e Quinta , 9h às 10h

– Tênis de Campo – 13 a 16 anos; Terça e quinta , 15h30 às 16h30

– Tênis de Campo – acima de 17 anos, Terça e quinta , 11h às 12h / 14h30 às 15h30

– Yoga – acima de 18 anos. Segunda e quinta , 11h15 às 12h30. Terça a quinta, 16h às 18h