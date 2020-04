Quer fazer a “limpa” durante a quarentena? Aproveite para doar o que não te serve mais

Durante a quarentena por conta da pandemia de Covid, muita gente está aproveitando para fazer a limpa na casa.

Tirar bagulhos do quintal, rever os armários, as gavetas, as estantes… Separar aquilo que não funciona mais, aquilo que não tem mais uso, aquilo que pode ser doado por estar em boas doações.

Uma ótima e importante dica, em especial agora que estamos às vésperas da chegada do Inverno quando começarão as campanhas do agasalho, é fazer doação para bazares beneficentes.

Para quem quiser doar móveis e objetos maiores, que precisam ser retirados, duas entidades da região podem ser alvo das doações.

IMSJT

O Instituto de Meninos São Judas Tadeu atende jovens em situação de vulnerabilidade desde 1946. Em sua sede no Planalto Paulista funciona um bazar que no momento está fechado ao público, mas continua recebendo doações.

Normalmente, a equipe retira as doações de maior porte em domicílio, mas agora quem quiser doar precisa levar até lá. As doações podem ser feitas de segunda a sábado, até 17h.

Depois, quando a situação se normalizar, aproveite para conhecer o Bazar do Instituto que, apesar de aceitar todo tipo de doação é especializado em móveis. O local é muito visitado até por arquitetos que gostam de garimpar boas oportunidades e repaginar, redescobrir antiguidades, buscar itens “vintage” para criar ambientes.

O Bazar de Móveis fica no prédio ao fundo da sede do IMSJT no Planalto Paulista, com entrada pela Avenida Piassanguaba, nº 3002. Telefone: 5586-8666.

Exército da Salvação

Outro que tem bazares tradicionais e super movimentados é o Exército da Salvação.

Os bazares estão fechados ao público, por conta da pandemia e quarentena, mas as equipes continuam retirando doações em domicílios e escritórios.

O Exército tem até uma loja online, para quem se interessar em adquirir algum dos objetos usados pela internet!

Outra boa ideia, para condomínios, é solicitar uma caixa do Exército, que poderá ficar em áreas comuns do prédio para que os moradores coloquem ali suas doações.

Quem quiser agendar uma retirada de doações, deve ligar para: 4003-2299.

Já aqueles que preferirem levar os objetos a serem doados podem ir a diferentes endereços na zona sul. Confira:

Carrefour Imigrantes – Rua Ribeiro Lacerda, 940,. Horários de Funcionamento: Segunda a Sábado das 8h às 23h; Domingo das 8h às 22h; Feriado das 8h às 22h;

Sede do Exército de Salvaçãoecolhimento das doações é feito na Portaria, à rua Juá 264, todos os dias – Das 07h00 às 20h00; Domingos e Feriados – Das 07h00 às 20h00

Bazar São Paulo – Vila Mascote. As doações devem ser deixadas na recepção do Bazar do Exército de Salvação, que fica na Avenida Santa Catarina 1781, de segunda a Sexta – 11hs – 18hs; Sábados – 11hs – 18hs. Aos domingos não funciona.

Nas próximas semanas, mais dicas para doação de roupas, brinquedos, livros e outros objetos para bazares beneficentes da região sul paulistana.

Cata bagulho

Agora, para descartar corretamente objetos em mau estado de conservação, móveis quebrados, eletrodomésticos que não funcionam, recorra ao Cata Bagulho, serviço gratuito oferecido pela Prefeitura.

Nesse caso, também é possível ter o móvel retirado na porta de casa: basta consultar o calendário do Cata Bagulho, serviço prestado pelas Subprefeituras, gratuitamente.

Para saber o dia em que o serviço passa em sua rua, ligue para a Prefeitura (156) ou acesse aqui!

Muitos inservíveis podem ser também deixados em ecopontos – há quase 100 deles espalhados pela cidade e o endereço também pode ser conferido pelo telefone 156 ou no site indicado.