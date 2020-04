Quer doar cestas básicas para famílias carentes?

A situação econômica de muitas famílias já é difícil o ano todo. Agora, com a pandemia de coronavírus o quadro se complica, com muitos desempregados e pessoas sem condições sequer de pagar contas básicas ou mesmo comprar alimentos.

Pensando nisso, os integrantes do grupo voluntário que mantém a Horta da Saúde estão desenvolvendo uma campanha para distribuir cestas básicas nas comunidades Mauro 1 e Mauro 2, localizadas nas proximidades. A Horta da Saúde projeto voluntário de moradores da região da Rua Paracatu que transformaram um antigo ponto viciado de despejo de entulho em horta comunitária sustentável.

“Sabemos que está difícil, pois todos já estão ajudando o seu próximo, como podem. Mas espero que tenha espaço para mais um gesto solidário para nos ajudar nessa campanha que é adquirir uma cesta básica para doar para famílias necessitadas das comunidades Mauro 1 e Mauro 2, inicialmente”, solicita um dos voluntários, Sérgio Shigeeda.

Aqueles que tiverem condições, ele explica, poderão doar mais de uma cesta. Afinal, são ao todo 600 famílias carentes que vivem nessas duas comunidades.

É simples participar – pode ser feito de casa mesmo, sem necessidade de sair para comprar ou entregar os alimentos. “Basta adquirir cestas pela internet e a empresa levará com frete gratuito a cada lote e a distribuição será através das mães que exercem lideranças nas comunidades, com auxilio de agente de Saúde e Conselheiras”, explica.

Para garantir a seriedade da proposta, a distribuição será com transparência, casa a casa e registrada numa lista assinada para o controle, organização e sem aglomeração.

Empresas ou pessoas físicas que desejarem contribuir com volume maior e divulgar sua participação podem procurar Sérgio no Facebook para que o crédito seja divulgado posteriormente. “Também estou à disposição para esclarecer dúvidas pelo email: sergio.shigeeda@gmail.com ou nos comentários da publicação no Facebook“, conclui.

Outra forma de contribuir com a campanha é divulgando-a e compartilhando nas redes sociais.