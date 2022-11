Quer cabelos loiros? Planeje a mudança

Fazer mechas, luzes, clarear total o cabelo. Platinar, deixar dourado, trazer um brilho. Apostar nos cabelos loiros é desejo de muitas mulheres, em qualquer época do ano. Mas, quando se aproxima o verão, a vontade de deixar os fios bem claros, brilhando ao sol, parece que aumenta.

Mas, é preciso ter noção que manter esse visual exige muita dedicação, visitas frequentes ao salão e cuidados rotineiros e especiais.

“Há clientes que nos procuram querendo clarear totalmente os cabelos, pouco tempo depois de terem aplicado colorações mais escuras”, conta a profissional especializada em coloração Rose Inoki, do salão Cut& Color, na Praça da Árvore. Ela explica que os cabelos não resistem a tanta transformação, ao desbotamento após a aplicação de químicas fortes.

Assim, quem quer apostar em um visual de cabelos platinados precisa estudar o melhor momento, o melhor processo e calcular também as frequentes idas ao salão. “Não só para retocar as raízes, mas para garantir a hidratação dos cabelos. É essa rotina de cuidados que vai garantir o resultado esperado e a saúde dos fios e do couro cabeludo”, explica a profissional.

Rose diz que muitas chegam com cabelos já danificados: fios ressecados, quebrados, muito frágeis. “O cabelo não resiste a produtos de baixa qualidade, tratamentos agressivos ou falta de hidratação constante. Aqui, orientamos as clientes no passo a passo para que a saúde dos fios seja base da beleza”, alerta.

Quantos casos você já não ouviu falar de pessoas que destruíram os cabelos pelo uso de produtos errados ou até porque erraram na quantidade, no tempo? Ou por descolorir com frequência acima do desejado?

Aliás, Rose e sua sócia Michelle Ceródio, também com formação especializada em coloração e barbearia, aponta que mesmo rapazes hoje querem experimentar visuais mais ousados e buscam o salão para descolorir o cabelo, especialmente nessa época do ano. “Cabelos bonitos exigem disciplina e bons produtos, além de aplicação por profissionais responsáveis, que orientam o cliente”, garante.

As profissionais ainda apontam que no caso dos cabelos com luzes, mechas ou com coloração única, o cuidado constante é essencial. “Fazer cortes constantes também ajuda a garantir a saúde e vitalidade dos fios.

“Não é só com o cabelo loiro, embora os platinados realmente exijam ainda mais cuidados. Qualquer cabelo tratado quimicamente precisa de atenção constante”, diz Rose Inoki.

Ainda tem dúvidas? Quer estudar uma mudança de visual? Procure as profissionais Rose Inoki e Michelle Ceródio na Cut&Color.

Serviço

Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 -Praça da Árvore. Atendimento de segunda a sábado, das 10 às 18h. Agende seu horário pelo telefone: (11) 2640-3660 ou WhatsApp: (11) 95430-8195.