Quem quer adotar um cão idoso?

Quase a metade dos animais que vivem no Centro de Adoção da Prefeitura é formada por idosos. São cães de 8, 9, 10 ou até mais idade que esperam por uma família, muitas vezes já há muitos anos vivendo alojados pela Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Para conseguir sensibilizar a população, a Cosap chegou a promover uma campanha de Natal para que fossem adotados “bons velhinhos”. Muitos deles, na verdade, chegaram ainda jovens ao alojamento, mas nunca foram escolhidos por nenhuma família.

É o caso do Rex (f0to), um macho, sem raça definida (SRD), que chegou à Cosap em novembro de 2011, quando, estima-se, tinha apenas três anos, mas ainda está lá. Dócil e tolerante, ele adora correr, por isso o ideal é que seja adotado por quem vive em casa, em algum lugar com espaço. Antes de adotar, também é sempre preciso avaliar se vai se dar bem com outros animais que já estejam na família.

Outros animais já chegaram ao Centro de Adoção com idade mais avançada. A Margot, por exemplo, é uma fêmea, SRD, que chegou há pouco mais de um ano, mas estima-se que sua idade seja de nove anos. Muito dócil, ela adora carinho, principalmente na barriga. Como condição especial, ela perdeu alguns dentes após sofrer uma fratura, o que vai demandar um cuidado constante.

Além disso, a família precisa ter cuidado para evitar fugas em especial em dias de chuva, mantendo-a em local seguro.

Vantagens

Quem adota um cão ou gato idoso no Centro Municipal de Adoção recebe o cartão Cuida Bem Idoso, que permite atendimento prioritário e vitalício desse animal em qualquer uma das quatro unidades dos Hospitais Veterinários Públicos da capital. O programa permanente foi criado como forma de incentivo à adoção de cães e gatos idosos ou com doença crônica. Sem a necessidade de pegar uma senha e passar pela triagem, basta que o dono do animal entre em contato com um dos hospitais para fazer o agendamento.

Para participar, o interessado deve residir em São Paulo e adotar um animal idoso no abrigo municipal. São considerados idosos os cães com idade acima de oito anos, e gatos acima de dez.

Adoção

Para quem deseja conhecer os animais alojados na Cosap, o Centro Municipal de Adoção, na zona norte da capital, é aberto para visitação. Há também animais mais jovens, mas filhotes são mais raros e, no caso dos cães, de diferentes portes: pequenos, médios e grandes.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos de idade, apresentar RG, CPF, comprovante de residência e pagar uma taxa no valor de R$ 31,20 pr animal adotado. Todos os animais estão castrados, vacinados, microchipados, vermifugados e possuem o Registro Geral do Animal (RGA).

O Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos está localizado na rua Santa Eulália, 86, em Santana. O atendimento de adoções acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 15h. Informações adicionais podem ser obtidas pelo número (11) 2974-7892.

Quando uma pessoa deseja realizar a adoção de um cão ou gato, consciente de que será o responsável pelo animal em todas as etapas de sua vida, promovendo a guarda responsável, o que inclui alimentação adequada, água, higiene, vacinação, cuidados médico-veterinários, atenção e muito carinho.

“Muitas pessoas pensam em dar um animal de presente, mas normalmente é por impulso; é normal que crianças vejam pets como se fossem brinquedos, mas cabe aos adultos deixar claras as responsabilidades envolvidas na vinda de um animal para casa, um animal que irá viver por dez, 15 anos”, diz Leda Maria Ponti médica veterinária da Cosap. “É preciso ter a noção de que você está lidando com uma vida, e uma vida longa; esse animal vai comer, fazer xixi, vai precisar passear, ter um lugar adequado, receber cuidados veterinários permanentes”, acrescenta.

“O alojamento municipal não é um lar definitivo, ao contrário, a estadia deve ser de curta permanência. Esses animais precisam de amor, de companhia, de famílias amorosas e responsáveis”, lembra a coordenadora da Cosap, Analy Xavier.

No site da Cosap é possível conhecer alguns dos candidatos à adoção – cães, gatos e até animais de fazenda! Acesse tinyurl.com/5n79uyjr.