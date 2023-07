Que tal celebrar o chocolate com opções bem diferentes?

Pesquisas indicam que o chocolate chegou à Europa no século XV e que só chegaria em terras brasileiras já no século XVIII. E, com explicações não muito claras, sabe-se que o Dia Mundial do Chocolate é celebrado em 7 de julho. O fato é que a iguaria está na rotina gastronômica mundial e no Brasil é um queridinho em todas as faixas etárias. Até de presente ele é usado.

Mas, para celebrar o Dia Mundial, que tal descobrir alguns endereços na região que escondem pedidas bem originais e diferentes do chocolate? Siga o roteiro!

Trifle de mousse de chocolate com morangos

Da Cacau Factory, na Vila Clementino, é montada na taça com camadas de brownie tradicional, mousse de chocolate belga meio amargo e morangos.

Para quem ama brownies e, claro, chocolate. No mesmo endereço dá para encontrar brigadeiro com Whisky, cremoso feito bem devagar em fogo baixo para obter bastante cremosidade. Com pedacinhos de brownies da casa. E pipeta de whisky Red Label. Fica na Rua dos Otonis, 635 – Vila Clementino. Redes sociais: @cacaufactory. Telefone: 5082-1332.

Alfajores

Na rede Havanna, que tem loja no Shopping Metrô Santa Cruz, os alfajores são produzidos com uma massa de farinha, açúcar, ovos e essências de limão e de amêndoas, recheado de doce de leite com cobertura de chocolate ao leite ou branco. Estão disponíveis em quatro sabores diferentes, totalmente artesanais: chocolate, merengue (branco), cacau e nozes.

Sorvete Vegano

Na Alfreddo Veggani, como o nome sugere, todos os sorvetes são veganos, feitos a base de leite vegetal produzido na casa, rotineiramente para manter o frescor. Há sorvetes de cacau, café, pistache e amendoim. A casa também tem bolos e brownies sensacionais, todos também veganos, claro. Fica na Rua Dona Inácia Uchoa, 271, Vila Mariana. F: 98531-0553

Donuts

Na Bee donuts Shop and Bakery tem vários em que o chocolate é destaque. Que tal um de Chocolate com Maracujá? Massa leve e fofinha com um recheio feito de maracujá natural, com sementinhas .

Fica na Saúde, mas dá para fazer os pedidos a partir do site https://bio.site/beebakery

Pain au Chocolat

Que tal um sotaque francês? A Tartelier tem um pain au chocolat, que é a massa folhada a base de manteiga recheada com ganache de chocolate meio amargo. E tem a Eclair: massa choux recheada com um explosivo recheio de chocolate, coberta com glaçagem e nibs de cacau

Fica na Rua Visconde de Inhaúma, 455 – Saúde, mas dá para pedir pelos links no site tartelier.com.br