Quanto será investido em seu bairro no ano que vem?

Os veredores estão debatendo o Orçamento para 2023. Isso significa que está em processo de definição os recursos que serão investidos por setor (cultura, saúde, educação, habitação, urbanismo…) e também por região da cidade.

Uma proposta já está pronta, mas poderá sofrer alterações sugeridas por munícipes e vereadores durante essa fase de tramitação no Legislativo paulistano.

Assim, o montante destinado a cada Subprefeitura pode ser alterado. E cada cidadão pode participar das Audiências Públicas e enviar contribuições por meio do hotsite do Orçamento 2023: saopaulo.sp.leg.br/orcamento2023.

A ferramenta disponibiliza o calendário oficial das audiências e traz as últimas notícias sobre a proposta, além de formulário para envio de sugestões. As audiências regionais já foram promovidas, mas ainda há calendário para as audiências temáticas.

Vila Mariana

Para a Subprefeitura Vila Mariana, o total previsto em investimentos é de R$ 45,89 milhões. A Subprefeitura engloba os distritos da Vila Mariana, Moema e Saúde, na zona sul. No ano passado, o valor foi de R$ 42,5 milhões.

Nesse total, a estimativa é de que R$ 18,8 sejam destinados à administração da própria subprefeitura.

Para a Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea, devem ser investidos R$ 12,47 milhões.

A Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) deve consumir R$ 6,88 milhões.

O investimento em Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal vai custar R$ 2,11 milhões e para a Manutenção de Sistemas de Drenagem serão destinados R$ 5,07 milhões.

Jabaquara

Jára para a Subprefeitura do Jabaquara, que engloba apenas o próprio distrito Jabaquara, o valor previsto de investimento é de R$ 28,64 milhões: O valor é praticamente o mesmo previsto na LOA do ano passado, de R$ 28,6 milhões.

Em investimentos de urbanismo, serão investidos R$ 14,09 milhões em Administração da Unidade.

A Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) terá R$ 5,42 milhões, enquanto a Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea terá recursos da ordem de R$ 4,01 milhões.

No saneamento, a Manutenção de Sistemas de Drenagem terá destinação de R$ 3,89 milhões.

Também é possível participar e acompanhar informações sobre o Orçamento em um site disponibilizado pela Prefeitura: participemais.prefeitura.sp.gov.br