Quando a fiação da zona sul será aterrada?

Já se vão 16 anos desde que a Prefeitura paulistana aprovou uma lei para incentivar e acelerar a fiação aérea na cidade. Além de deixar a cidade mais feia, esconder seus patrimônios históricos e comprometer a estética e visbilidade de qualquer fachada ou letreiro comercial, a fiação exposta ainda traz problemas de segurança. E mais: ultimamente tem sido alvo fácil para ladrões que vendem os cabos de cobre e vandalizam

Ainda é possível falar nas quedas de energia em dias de chuvas e ventos fortes, da instabilidade de redes de tv a cabo e internet… Em países europeus, é raro encontrar fiação aérea já há muitas décadas.

Mesmo em países latino-americanos, muitas cidades – como Buenos Aires, capital argentina – não têm tanta fiação exposta em postes como o Brasil. Na verdade, desde que a lei foi aprovada em 2006, a situação só piorou, com o aumento das redes de telefonia e fibra ótica.

Em setembro de 2017, ou seja, há cinco anos, a Prefeitura anunciava que aceleraria o aterramento da fiação em alguns bairros selecionados – a maioria na região central da cidade, algumas grandes avenidas como a Bandeirantes e em bairros nobres onde o comércio se cotizava para garantir o aterramento. Vila Mariana, Saúde, Cursino, Ipiranga estavam todos fora do planejamento divulgado.

No início de Setembro, a Prefeitura de São Paulo voltoui ao tema ao anunciar a conclusão do enterramento de fios no perímetro do Museu do Ipiranga. O processo teve início em junho e foi encerrado na semana em que se comemora o bicentenário da Independência do país. Ao todo, a extensão do enterramento foi de 4,06 km e retirados cerca de 260 postes das vias na região. Ficou apenas a fiação do sistema de trólebus na avenida Nazaré.

A Prefeitura também divulgou que a conversão da fiação em redes subterrâneas vai atingir, até o final de 2024, 12 regiões da cidade de São Paulo, divididas em clusters, sendo dez na região central e duas em Pinheiros, na Zona Oeste. Essa ação faz parte do Programa SP Sem Fio, que prevê o enterramento de 65,2 km de redes aéreas e a retirada de 3.014 postes em 170 vias da cidade, nesse prazo.

O programa conta com a parceria com a Enel – Distribuição São Paulo, no que se refere a distribuição de energia elétrica, São Paulo Transporte S/A (SPTrans), para interferências com ônibus elétricos denominados trólebus, a Coordenadoria de Gestão da Rede Municipal de Iluminação Pública (Ilume) e a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (Telcomp).

No Bairro do Ipiranga, além do entorno do Museu no Ipiranga, começou essa semana também o enterramento de fios na Avenida Dom Pedro I, totalizando 4,7 km. A obra tem previsão de durar um mês. As vias beneficiadas serão: Av. Dr. Ricardo Jafet; Rua Vasconcelos Drumond; Rua Tabor; Rua Tamboatá; Praça do Monumento; Av. Teresa Cristina; Rua Bom Pastor; Rua Leais Paulistanos; Rua dos Sorocabanos; Rua dos Patriotas; Av. Nazaré; Rua Padre Marchetti; Rua Xavier de Almeida; Rua Moreira e Costa; Rua Moreira de Godói; Rua Armorial; Rua Pouso Alegre; Rua Paulo Bregaro; Rua Ranulfo Pinheiro; Rua Benjamin Jafet; Av. Dom Pedro I; Rua Lima Barreto; Rua da Independência e Rua Alm. Pestana.

Programa SP em fio

Os trabalhos de enterramento das redes aéreas tiveram início em outubro de 2017 na região da Vila Olímpia e entorno, e realizada a supressão dos postes, totalizando 15 vias, o que corresponde a 4,2 km. Segundoa Prefeitura, os serviços de enterramento foram concluídos em vários bairros paulistanos. Até o momento já foram 14,71 Km e estão em andamento 24,22 km.

No Bom Retiro são 14 ruas (como a José Paulino e entorno, Silva Pinto, Ribeiro de Lima, Aimorés e Carmo Cintra), totalizando 30 km de cabos enterrados e 101 postes removidos, onde as redes de energia já estavam enterradas.

Na Bela Vista, outras 12 vias tiveram o enterramento concluído da rede elétrica e telecomunicação. Foram beneficiadas a Avenida Brigadeiro Luis Antônio, rua Francisca Miquelina, rua Genebra, rua Santo Amaro, rua Japurá, rua Abolição, rua Major Diogo, rua São Domingos, rua Ricardo Batista, rua Aguiar de Barros, rua Praça Craveiro Lopes e rua Conselheiro Ramalho.

Na Consolação, com 20 vias e na região da 9 de julho, com 22 vias, a conclusão se dará com o enterramento da fiação da iluminação pública feita pela Ilume. Ao todo, serão 580 postes em 20 km de extensão. Nos bairros de Higienópolis, Santa Cecília e Santa Efigênia, o enterramento dos fios da Enel já foi concluído e o próximo passo é a retirada dos cabos das empresas de telefonia. No perímetro da Alameda Santos, o programa Sem Fio está em andamento, com previsão de conclusão em dez meses.