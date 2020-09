Qual o impacto do isolamento na saúde mental da população

O Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo (ISS/Unifesp) – Campus Baixada Santista está desenvolvendo uma pesquisa que visa a analisar as repercussões da pandemia e do distanciamento social na saúde mental dos universitários.

Com o título “Pandemia de COVID-19: vivências de isolamento no contexto de pandemia e repercussões na saúde mental de universitários”, a pesquisa permitirá a participação de estudantes de graduandos e pós-graduandos de quaisquer instituições de ensino com idade igual ou superior a 18 anos. Os interessados responderão um formulário com perguntas relativas às suas condições e mudanças em seu modo de vida, provocadas pelo rompimento no cotidiano decorrente da pandemia. As respostas poderão contribuir para a identificação de estratégias de enfrentamento e redes de cuidado, proteção e solidariedade no contexto crítico como o da pandemia.

A pesquisa é coordenada pela docente do curso de Psicologia do ISS/Unifesp Maria Inês Badaró Moreira, e desenvolvida em conjunto com um grupo de estudantes do curso, formado por Beatriz Venância Dias, Bruno Alves, Camila Borges, Isabella Dourado, Joanna Rigotti, Larissa Mada e Maria de Fátima Santana. O questionário está disponível no link https://bit.ly/3lr8WgD.

População em geral

Também o Laboratório de Neurobiologia da Pineal da Unifesp está recrutando voluntários de ambos os sexos, maiores de idade e que estejam permanecendo em casa para participar de pesquisa sobre os impactos do distanciamento social na saúde mental e ritmicidade biológica.

O projeto tem como objetivo estudar efeitos do distanciamento social nos desfechos em humor, ansiedade e estresse e a efetividade de recomendações na prevenção desses sintomas (medidas protetivas básicas e recomendações voltadas para a promoção de saúde mental e manutenção da organização circadiana).

Os(as) voluntários(as) responderão três questionários on-line sobre como têm se sentido e suas rotinas durante o período do distanciamento social. Após o primeiro questionário, serão enviadas recomendações de como se manter saudável durante esse momento, e os(as) voluntários(as) poderão avaliar tais recomendações nos próximos questionários, que serão preenchidos depois de duas e quatro semanas.

Interessados(as) devem acessar https://bit.ly/2D4mBsO